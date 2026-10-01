Μαρινάκης για Τριαντόπουλο: Γενναία η στάση του, είμαστε οι τελευταίοι που μπορούν να κατηγορηθούν για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη

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Ως αποτέλεσμα της στάσης του ίδιου του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης – την οποία χαρακτήρισε «γενναία» – περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» του σημείου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορα ότι «η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που σέβονται α λα καρτ τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing, εξήρε τη στάση του Χ. Τριαντόπουλου, λέγοντας ότι «ήθελε ο ίδιος να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή. Είναι μια γενναία στάση». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «εμείς πιστεύουμε στην αθωότητα του κ. Τριαντόπουλου. Εμείς δεν θα τον αθωώσουμε, ούτε θα τον δικάσουμε. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από τη Δικαιοσύνη», προσθέτοντας με νόημα ότι «οι δικαστές θα κρίνουν και όχι εμείς».

Παράλληλα, κάλυψε τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και τις δηλώσεις του περί «μπάζων» αλλά και για το βούλευμα, λέγοντας ότι «δεν είναι δηλώσεις που προσπαθούν να προκαταβάλουν καμία κρίση, οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη είμαστε εμείς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν αντιδικούμε με τις οικογένειες των θυμάτων, ούτε με τους δημοσιογράφους, αλλά με τους πολιτικούς αντιπάλους, που προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά πάνω σε μια εθνική τραγωδία».

«Ο κ. Φλωρίδης δεν δικάζει, ούτε αθωώνει, ούτε καταδικάζει. Παρουσιάζει πραγματικά δεδομένα. Ούτε πανηγυρίζει με μια παραπομπή στη Δικαιοσύνη, όπως έκανε η αντιπολίτευση, ούτε βγάζει ετυμηγορίες. Δίνει απαντήσεις, όταν έχει τα στοιχεία, αλλά στο τέλος της ημέρας, τις απαντήσεις θα δώσει η Δικαιοσύνη», σημείωσε ο Π. Μαρινάκης.

Όσον αφορά στα «μηνύματα» που έστειλε χθες ο πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν είπε ότι ο ίδιος «αξιολογεί συμπεριφορές», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά συνολικά σε όσους κατέχουν κυβερνητικό ή κοινοβουλευτικό αξίωμα, με έμφαση στην προσήλωση στο κυβερνητικό έργο και στις ευθύνες που απορρέουν από τη θέση τους.

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