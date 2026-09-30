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30.09.2026 12:44

Το «μήνυμα» Μητσοτάκη σε υπουργούς και Ντόρα για τα «καβαλημένα καλάμια»: «Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές»

30.09.2026 12:44
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Στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι έχει υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών και υπουργών για την δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη περί «καβαλημένων καλαμιών» από ορισμένους υπουργούς.

Ο πρωθυπουργός τόνισε προς όλους σχετικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους:  «στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο κυβερνητικός λόγος οφείλει να είναι όχι μόνο πειστικός, οφείλει να είναι και μετρημένος, ενίοτε και ακριβής. Γνωρίζοντας ότι στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών» είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση της Μπακογιάννη ενόχλησε αρκετούς υπουργούς «πρώτης γραμμής», οι οποίοι δημόσια είτε απέφυγαν να απαντήσουν, είτε διέψευσαν ότι υπάρχει αλαζονεία από υπουργικά στελέχη, όπως οι Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

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