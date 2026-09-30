Ενδομητρίωση: Η «κρυφή νόσος» που επηρεάζει τη γονιμότητα

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Στον ευαίσθητο χώρο της γυναικολογικής φροντίδας, η ιατρική επιστήμη δεν καλείται απλώς να θεραπεύσει, αλλά να ακούσει, να κατανοήσει και να προστατεύσει. Στο πλαίσιο αυτό, η έγκαιρη αναγνώριση των σημάτων που στέλνει ο οργανισμός λειτουργεί ως πολύτιμος σύμμαχος, προστατεύοντας τη γυναικεία γονιμότητα από παθήσεις που συχνά εξελίσσονται αθόρυβα.

«Η ενδομητρίωση συνιστά μία από τις πιο χαρακτηριστικές «κρυφές» παθήσεις της γυναικολογίας, έναν σιωπηλό εχθρό που συχνά διαλανθάνει της προσοχής και συνδέεται στενά με τη γυναικεία υπογονιμότητα», επισημαίνει ο κ. Στυλιανός Ίβρος, Διευθυντής Κέντρου Γυναικολογίας & Γυναικολογικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Τι είναι η ενδομητρίωση;

Στην πιο συνηθισμένη εκδοχή της, η ενδομητρίωση προκύπτει όταν ιστός παρόμοιος με το ενδομήτριο – το εσωτερικό στρώμα της μήτρας που υποδέχεται το γονιμοποιημένο ωάριο – αναπτύσσεται σε περιοχές εκτός της ενδομητρικής κοιλότητας. Οι συνηθέστερες εντοπίσεις περιλαμβάνουν τις ωοθήκες, τις σάλπιγγες, το περιτόναιο και τους ιστούς της πυέλου.

Κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου, ο ιστός αυτός αντιδρά στις ίδιες ορμονικές διεγέρσεις με το ενδομήτριο, δηλαδή: αυξάνεται, διασπάται και αιμορραγεί. Ωστόσο, μη έχοντας διέξοδο διαφυγής από το σώμα, εγκλωβίζεται, προκαλώντας τοπική φλεγμονή, σχηματισμό ουλώδους ιστού και πυελικών συμφύσεων. Με την πάροδο του χρόνου, η διαδικασία αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φυσιολογική ανατομία και λειτουργία των γεννητικών οργάνων.

Πώς επηρεάζεται η γονιμότητα;

Η σύνδεση της ενδομητρίωσης με τη δυσκολία επίτευξης εγκυμοσύνης είναι πολυπαραγοντική, αποτελεί συχνή αιτία ιατρικής διερεύνησης και εκδηλώνεται κυρίως μέσω των ακόλουθων μηχανισμών:

Ανατομικά εμπόδια: Οι πυελικές συμφύσεις μπορούν να παραμορφώσουν την ανατομία της περιοχής ή να αποφράξουν τις σάλπιγγες, εμποδίζοντας τη φυσιολογική συνάντηση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο.

Οι πυελικές συμφύσεις μπορούν να παραμορφώσουν την ανατομία της περιοχής ή να αποφράξουν τις σάλπιγγες, εμποδίζοντας τη φυσιολογική συνάντηση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο. Ποιοτική έκπτωση του ωοθηκικού ιστού: Η χρόνια φλεγμονή στο μικροπεριβάλλον των ωοθηκών, καθώς και η παρουσία ενδομητριωμάτων («σοκολατοειδών κύστεων»), ενδέχεται να βλάψουν την ποιότητα αλλά και το συνολικό απόθεμα των ωαρίων.

Η χρόνια φλεγμονή στο μικροπεριβάλλον των ωοθηκών, καθώς και η παρουσία ενδομητριωμάτων («σοκολατοειδών κύστεων»), ενδέχεται να βλάψουν την ποιότητα αλλά και το συνολικό απόθεμα των ωαρίων. Επίδραση στην εμφύτευση: Οι ορμονικές και ανοσολογικές διαταραχές που συνοδεύουν τη νόσο είναι πιθανό να επηρεάσουν την υποδεκτικότητα του ίδιου του ενδομητρίου.

Πότε απαιτείται ιατρική αξιολόγηση;

«Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην αποτελεσματική διαχείριση της ενδομητρίωσης είναι η καθυστέρηση στη διάγνωση, η οποία διεθνώς υπολογίζεται στα 7 έως 10 έτη. Πολλές γυναίκες συμβιβάζονται με τη συμπτωματολογία, θεωρώντας λανθασμένα τον έντονο πόνο ως ένα φυσιολογικό κομμάτι της περιόδου», αναφέρει.

Τα κύρια συμπτώματα που αποτελούν προειδοποιητικό «καμπανάκι» περιλαμβάνουν:

Δυσμηνόρροια: Πόνος περιόδου που επιμένει, δεν υποχωρεί εύκολα με τα συνηθισμένα παυσίπονα και περιορίζει την καθημερινή δραστηριότητα.

Πόνος περιόδου που επιμένει, δεν υποχωρεί εύκολα με τα συνηθισμένα παυσίπονα και περιορίζει την καθημερινή δραστηριότητα. Δυσπαρευνία: Αίσθημα πόνου βαθιά στην πύελο κατά τη διάρκεια ή μετά τη σεξουαλική επαφή.

Αίσθημα πόνου βαθιά στην πύελο κατά τη διάρκεια ή μετά τη σεξουαλική επαφή. Χρόνιο πυελικό άλγος: Επίμονος πόνος χαμηλά στην κοιλιά που εμφανίζεται ανεξάρτητα από τις ημέρες της περιόδου.

Επίμονος πόνος χαμηλά στην κοιλιά που εμφανίζεται ανεξάρτητα από τις ημέρες της περιόδου. Συμπτώματα από το έντερο ή την κύστη: Ενοχλήσεις ή πόνος κατά την ούρηση και την εντερική κένωση, με έξαρση κατά την έμμηνο ρύση.

Ενοχλήσεις ή πόνος κατά την ούρηση και την εντερική κένωση, με έξαρση κατά την έμμηνο ρύση. Υπογονιμότητα: Δυσκολία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από 6 έως 12 μήνες συστηματικών προσπαθειών.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

«Στο πλαίσιο αυτό, η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση συνιστά τη βάση για την προστασία της γυναικείας γονιμότητας. Η διαγνωστική διαδικασία στηρίζεται στο λεπτομερές ιστορικό, την κλινική εκτίμηση και τις προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές.

Σήμερα, το εξειδικευμένο Διακολπικό Υπερηχογράφημα Υψηλής Ευκρίνειας (Mapping ενδομητρίωσης) και η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) Πυέλου με ειδικό πρωτόκολλο επιτρέπουν τη λεπτομερή χαρτογράφηση των βλαβών, ακόμη και στις περιπτώσεις βαθιάς διηθητικής ενδομητρίωσης, προσφέροντας στην ιατρική ομάδα την απαιτούμενη ακρίβεια για τον σχεδιασμό της θεραπείας», εξηγεί.

Ρομποτική χειρουργική ή λαπαροσκόπηση & διατήρηση γονιμότητας

Η θεραπευτική προσέγγιση είναι πάντοτε εξατομικευμένη και διαμορφώνεται με βάση την ηλικία της ασθενούς, την ένταση των συμπτωμάτων και τους αναπαραγωγικούς της στόχους. Σε πρώτο στάδιο, η διαχείριση μπορεί να είναι συντηρητική, με τη χρήση κατάλληλης φαρμακευτικής ή ορμονικής αγωγής για τον αποτελεσματικό έλεγχο των συμπτωμάτων.

Όταν απαιτείται χειρουργική παρέμβαση, η ρομποτική χειρουργική ή η λαπαροσκόπηση αποτελούν τις μεθόδους εκλογής. Μέσα από ελάχιστες τομές λίγων χιλιοστών, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους επισκόπησης της πυέλου υπό μεγέθυνση, επιτρέποντας την προσεκτική αφαίρεση των βλαβών, τη λύση των συμφύσεων και την αποκατάσταση της ανατομίας, με παράλληλη προστασία του υγιούς ωοθηκικού ιστού.

Στις πιο σύνθετες περιπτώσεις βαθιάς διηθητικής ενδομητρίωσης, η επέμβαση πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ομάδα, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και ασφαλέστερο δυνατό αποτέλεσμα. Παράλληλα, για τις γυναίκες που επιθυμούν να προστατεύσουν τη μελλοντική τους γονιμότητα, ο προληπτικός έλεγχος της ορμόνης AMH (Anti-Müllerian Hormone) προσδιορίζει τα επίπεδα της ωοθηκικής εφεδρείας. Σε περιπτώσεις προχωρημένης νόσου ή πριν από χειρουργικές επεμβάσεις στις ωοθήκες, η κατάψυξη ωαρίων (κρυοσυντήρηση με τη μέθοδο της υαλοποίησης) προσφέρει μια ασφαλή «δικλείδα ασφαλείας», διατηρώντας την αναπαραγωγική ικανότητα αναλλοίωτη στον χρόνο.

Συμπεράσματα

«Η ενδομητρίωση αποτελεί μια σύνθετη και συχνά αόρατη πάθηση. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η σωστή διαγνωστική χαρτογράφηση και η εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση μπορούν να αλλάξουν καθοριστικά την πορεία της νόσου. Χάρη στην αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και τις προηγμένες μεθόδους διατήρησης γονιμότητας, αντιμετωπίζονται πλέον αποτελεσματικά καταστάσεις που στο παρελθόν επηρέαζαν ανεπανόρθωτα τη γυναικεία υγεία. Η άμεση κινητοποίηση, η πρόληψη και η εμπιστοσύνη στην εξειδικευμένη ιατρική καθοδήγηση αποτελούν τη μόνη ασφαλή οδό για τη διασφάλιση της αναπαραγωγικής υγείας», καταλήγει ο κ. Ίβρος.

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