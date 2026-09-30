Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

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Για τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η Χρυσούλα Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, δίνοντας νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της και την καθημερινότητά τους.

Ο ηθοποιός παραμένει διαρκώς στο πλευρό της συζύγου του και, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στη δοκιμασία που περνούν και στην ανάγκη να στηρίζει ο ένας τον άλλον.

«Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Πάει καλύτερα»

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Νικήτας Τσακίρογλου, η κατάσταση της Χρυσούλας Διαβάτη παρουσιάζει βελτίωση. Στο σπίτι υπάρχει άνθρωπος που έχει αναλάβει μέρος της φροντίδας της, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία της κόρης τους, Μαρίας, η οποία βοηθά τους γονείς της σε πρακτικά ζητήματα.

«Πάει καλύτερα. Έχουμε έναν άνθρωπο που τη φροντίζει για κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ. Έχω και την κόρη μου, η οποία βοηθάει στα διαδικαστικά», εξήγησε.

Οι δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Χρυσούλα Διαβάτη

Ο Νικήτας Τσακίρογλου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που παραμένουν στην καθημερινότητα της συζύγου του, εξηγώντας ότι μπορούν να επικοινωνούν, ωστόσο η περιορισμένη κινητικότητά της επηρεάζει σημαντικά την κατάστασή της.

«Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία λόγω έλλειψης κινητικότητας. Είναι δύσκολα τα πράγματα», είπε.

Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Χρυσούλα Διαβάτη θα καταφέρει να επιστρέψει κοντά στον κόσμο.

«Δεν της λείπει η δουλειά της, θέλει να γίνει καλά. Θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο», ανέφερε, προσ

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