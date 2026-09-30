«The Flood»: Στα σκαριά το νέο sci-fi θρίλερ του Zach Cregger με την Jennifer Lawrence

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Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence), θα πρωταγωνιστήσει στην νέα ταινία του Ζακ Κρέγκερ (Zach Cregger) με τίτλο «The Flood», από τη New Line Cinema της Warner Bros.

Το sci-fi θρίλερ φέρνει τον σκηνοθέτη της επιτυχίας «Weapons» ξανά στη New Line, σε ένα πρότζεκτ το οποίο έχει γράψει το σενάριο βασισμένος σε δική του πρωτότυπη ιδέα, ενώ αναλαμβάνει παράλληλα τη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Σύμφωνα με το Deadline, η είδηση έρχεται τη στιγμή που η ταινία «Resident Evil» του Κρέγκερ μέσω των Sony/Constantin μόλις ξεπέρασε το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

«Η Τζένιφερ Λόρενς είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και καθηλωτικές ηθοποιούς της εποχής μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που βρίσκεται στο επίκεντρο του δυναμικού και απολύτως πρωτότυπου οράματος του Ζακ για το The Flood», δήλωσαν οι πρόεδροι του Warner Bros Motion Picture Group, Μάικλ Ντε Λούκα (Michael De Luca) και Παμ Άμπντι (Pam Abdy).

«Μετά την εξαιρετική συνεργασία μας στο “Weapons”, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε ξανά με τον Ζακ, την ομάδα της Vertigo, καθώς και την Amblin, για να παρουσιάσουμε αυτή την φιλόδοξη ταινία στο κοινό σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσαν.

Από την πλευρά του, ο Κρέγκερ ανέφερε: «Η συνεργασία με τον Μάικ, την Παμ και ολόκληρη την ομάδα της Warner Bros/New Line στην ταινία “Weapons” ήταν πραγματικά ονειρική και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχής που θα συνεργαστώ ξανά μαζί τους. Η Τζένιφερ είναι μοναδική και ανυπομονώ πάρα πολύ να τη δω σε αυτόν τον ρόλο».

Την παραγωγή του «The Flood» αναλαμβάνει η Amblin Entertainment σε συνεργασία με τους Ρόι Λι (Roy Lee) και Μίρι Γιουν (Miri Yoon) της Vertigo Entertainment, με τις λεπτομέρειες της πλοκής να παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Η ταινία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 11 Αυγούστου 2028.

Υπενθυμίζεται ότι το «Weapons» κυριάρχησε στο αμερικανικό box office για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας εισπράξεις 270 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ενώ έγινε μία από τις εμπορικότερες ταινίες τρόμου του 2025. Παράλληλα, η Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan) απέσπασε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως «Θεία Γκλάντις», ένας χαρακτήρας που αναμένεται να επιστρέψει με τη δική του, ομώνυμη spin-off ταινία.

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