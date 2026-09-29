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29.09.2026 14:08

«Primordial»: Τέσσερα διεθνή βραβεία για την ελληνική ποιητική ταινία

29.09.2026 14:08
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Μια νέα διάκριση σημείωσε η βραβευμένη ποιητική ταινία μικρού μήκους «Primordial», σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη και Γιώργου Ζορμπά, αποσπώντας τέσσερα βραβεία στον διεθνή θεσμό London Underground Film Critics Awards 2026.

Η ταινία διακρίθηκε στις κατηγορίες Best European Experimental Film of the Year, Best Original Cinematic Vision (Category: Global Experimental Director), Best Universal Experimental Video Poetry και Best Spiritual Short Film 2026.

Η νέα αυτή τετραπλή αναγνώριση, με την υποστήριξη της διεθνούς πλατφόρμας Wild Filmmaker, προστίθεται στη μέχρι σήμερα διεθνή πορεία της ταινίας. Το «Primordial» έχει ταξιδέψει σε περισσότερα από τριάντα φεστιβάλ σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Βραζιλία, Μεξικό, Γαλλία, Ρωσία, Ινδία, Γερμανία, και άλλες χώρες, ενώ έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Βραβείο Καλύτερης Ανεξάρτητης Ταινίας Μικρού Μήκους στο Cambridge Short Film Festival, ενισχύοντας την παρουσία της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η ταινία «Primordial» δημιουργεί έναν εσωτερικό διάλογο ανάμεσα στην ποίηση και ένα άχρονο τοπίο. Η σύζευξη εικόνας, λόγου και μουσικής αντικατοπτρίζει  την εγκατάλειψη της φύσης, το πνευματικό αδιέξοδο και τους έσχατους χρόνους μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας, η οποία θα μπορούσε να είναι η φύση, η ιστορία, μια ιδέα ή απλώς ένας άνθρωπος της εποχής μας.

Το φιλμ -βασισμένο στο ποιητικό βιβλίο «Αρχέγονη»της Νάνας Παπαδάκη (εκδόσεις Μελάνι)- έχει διακριθεί με διεθνή βραβεία και επιλεγεί σε φεστιβάλ στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και την Ασία.

Λίγα λόγια για τη «Μαλντορόρ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Η «Μαλντορόρ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία λειτουργεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της ηθοποιού, σκηνοθέτριας, ποιήτριας και συγγραφέως Νάνας Παπαδάκη.

Η ομάδα έχει παρουσιάσει σημαντικές θεατρικές παραστάσεις βασισμένες σε έργα των Τενεσί Ουίλιαμς, Θοδωρή Καλλιφατίδη, Νίκης Τριανταφυλλίδη, Γιάννη Ρίτσου, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Πλάτωνα, με το «Primordial» να αποτελεί την πρώτη της οπτικοακουστική παραγωγή.

Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε επτά πόλεις της Ελλάδας και δύο πόλεις του εξωτερικού, ενώ οι παραγωγές και οι ταινίες της έχουν επιλεγεί σε περίπου σαράντα διεθνή φεστιβάλ και καλλιτεχνικές πλατφόρμες και έχουν αποσπάσει είκοσι διεθνή βραβεία.

Η ομάδα συνεχίζει να αναπτύσσει την καλλιτεχνική της δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με άξονα τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία, τη γυναικεία ταυτότητα, την ελληνική κληρονομιά και την διεπιστημονική έρευνα, προάγοντας την καλλιτεχνική σύμπραξη, τον διάλογο και την ανταλλαγή. 

Primordial

  • Film Poetry, Experimental Film, Video Poetry
  • Ελλάδα 2024, 12:34
  • Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζορμπάς & Νάνα Παπαδάκη
  • Με τη Νάνα Παπαδάκη
  • Κινηματογράφηση: Γιώργος Ζορμπάς
  • Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας
  • Μοντάζ: Κατερίνα Τζιγκοτζίδου
  • Μετάφραση στα αγγλικά: Έλενα Πολυγένη
  • Μετάφραση στα ισπανικά: Κυριακή Χριστοφορίδη
  • Παραγωγή: «Μαλντορόρ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία

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