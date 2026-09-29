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ΥΓΕΙΑ

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29.09.2026 15:11

Ερρίκος Ντυνάν: Ο ακαδημαϊκός Γεώργιος Χρούσος στην πρεμιέρα του μοριοδοτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος

29.09.2026 15:11
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Με κεντρικό εισηγητή τον κορυφαίο καθηγητή κ. Γεώργιο Χρούσο ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ο νέος κύκλος του Μοριοδοτούμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, πιστοποιημένου από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), που κατάρτισε -με δωρεάν συμμετοχή- για 12η συνεχή χρονιά η Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.

Ο ακαδημαϊκός κ. Γεώργιος Χρούσος, ομότιμος καθηγητής Ενδοκρινολογίας και Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στην εναρκτήρια θεματική που αρχίζει στη 13.30’ το μεσημέρι, εστιάζει στο Stress και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητά μας και την υγεία μας. Κατά την ομιλία του με θέμα «Stress – Υγεία, Νόσος και Μακροζωία», θα αναδείξει όλες τις πτυχές μιας φυσικής αντίδρασης του οργανισμού που μπορεί, ωστόσο, να συνδεθεί με σοβαρές νοσογόνες καταστάσεις.     

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του νέου προγράμματος, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα μοριοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα στη χώρα μας, προσφέροντας πολύτιμα εφόδια σε ιατρούς, αλλά και σε κάθε απασχολούμενο στον τομέα της υγείας, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου IMITHEA κ. Θέμος Χαραμής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Αντώνης Βουκλαρής, η CEO του Ομίλου Alphabet Education, Πρόεδρος Δ.Σ. του Keele University Greece κα Χριστίνα Παρασκευοπούλου, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερρίκος Ντυνάν κ. Αντώνιος Βασιλογιαννακόπουλος και ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, καθηγητής κ. Ιωάννης Ισίδωρος Βαρθαλίτης.  

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα για το νέο ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά στις 30 Σεπτεμβρίου 2026  ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, καλύπτοντας 34 θεματικές ενότητες. Μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο συνολικά με 68 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS και την αντίστοιχη έγκριση του Π.Ι.Σ., δίδονται σε κάθε συμμετέχοντα ιατρό δύο (2) μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης για την παρακολούθηση καθενός από τα 34 σεμινάρια. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση τη συμπλήρωση – ηλεκτρονικά –  της φόρμας εγγραφής στο πρόγραμμα.

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματισθεί να διεξάγονται κάθε Τετάρτη στο αμφιθέατρο του Ερρίκος Ντυνάν, διευκολύνοντας και τον ετήσιο προγραμματισμό των ενδιαφερομένων για τη συστηματική παρακολούθησή τους.

Το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027 θα μεταδίδεται και livestreaming, με τη δυνατότητα ερωτήσεων σε chat. Έτσι είναι δυνατή η παρακολούθηση – και η μοριοδότηση – χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η φυσική παρουσία στο νοσηλευτικό κέντρο.

Για την εγγραφή και την παρακολούθηση των μοριοδοτούμενων σεμιναρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.livemedia.gr/hdwebinars26_27

Το αναλυτικό πρόγραμμα και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το Μοριοδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της περιόδου 2026-27 μπορούν να αναζητήσουν εδώ. 

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