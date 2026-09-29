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29.09.2026 16:02

Νέο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο – Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΚΕΔ και άλλα έξι άτομα

29.09.2026 16:02
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credit: TFF

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Νέα υπόθεση που προκαλεί αναταραχή στο τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, καθώς ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (MHK) της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), Φερχάτ Γκιουνντογντού, συνελήφθη μαζί με ακόμη έξι άτομα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης και την αστυνομία, μετά την εξέταση καταθέσεων καταγγελλόντων και μαρτύρων, εκθέσεων ειδικών, τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και στοιχείων της υπηρεσίας MASAK για το οικονομικό έγκλημα.

Στην επιχείρηση περιλαμβάνονται επίσης ο αντιπρόεδρος και μέλος της MHK, πρώην μέλος της, ο επικεφαλής του παραρτήματος Κωνσταντινούπολης της Ένωσης Ενεργών Διαιτητών και Παρατηρητών Ποδοσφαίρου Τουρκίας και δύο ακόμη πρόσωπα.

Ο Γκιουρλέκ τόνισε ότι «κανένα γραφείο, κανένας τίτλος και κανένα καθήκον» δεν μπορεί να προσφέρει προνόμιο απέναντι στον νόμο και ότι οι αρχές θα συνεχίσουν τη μάχη για «καθαρό ποδόσφαιρο».

Η «υπόθεση των διαιτητών»

Η έρευνα της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης αφορά καταγγελίες για εξευτελιστική μεταχείριση, πλαστογραφία και παρεμβάσεις σε κατάταξη, ορισμούς και βαθμολόγηση διαιτητών, καθώς και στις εξετάσεις κανονισμών. Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν καταγγελίες για παρεμβάσεις στις λίστες διαιτητών και παρατηρητών του 2022 και 2024 και στις εξετάσεις του 2025. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα WhatsApp για ερωτήσεις εξετάσεων και πιέσεις σε παρατηρητή («ξεφορτωθείτε τον, να φύγει»).

Οι παλιές καταγγελίες

Όπως καταγράφει στο ρεπορτάζ του ο εκδότης της ενημερωτικής ιστοσελίδας Bosphorus News, Μουράτ Γιλντίζ, η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερες καταγγελίες για την ύπαρξη ενός παγιωμένου μηχανισμού επιρροής στη διαιτησία και στη διοίκηση του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Η σύλληψη του Γκιουνντογντού επανέφερε στο προσκήνιο δηλώσεις του πρώην προέδρου της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς, τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από διαμάχη για διαιτητικές αποφάσεις.

Τότε ο Κοτς είχε δηλώσει: «Όσο η καρδιά μου χτυπά μέσα σε αυτό το σώμα, όλη η χώρα θα δει ποιος είναι ο Φερχάτ Γκιουνντογντού και τι εκπροσωπεί».

Ο αθλητικός συντάκτης Οκάν Τζαν δήλωσε ότι «υπάρχει τεράστια πίεση στο τουρκικό ποδόσφαιρο» και πρόσθεσε: «Οι πρόεδροι των συλλόγων και ο κόσμος του ποδοσφαίρου έχουν επανειλημμένα θέσει ερωτήματα για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας».

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