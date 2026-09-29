Απλησίαστη η φοιτητική στέγη: «Φωτιά» τα ενοίκια, δεν εγγράφονται καν οι πρωτοετείς που δεν μπορούν να πληρώσουν – Η ακτινογραφία των τιμών πανελλαδικά

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Κάθε πέρσι και… καλύτερα. Ο λόγος για τη φοιτητική στέγη, που έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βραχνά για οικογένειες και φοιτητές. Τη χαρά της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο διαδέχεται η αγωνία των γονιών για το πώς θα πληρώσουν τη στέγη του παιδιού τους που φοιτά σε άλλη πόλη.

Ενδεικτικό της δυσκολίας των γονιών να ανταπεξέλθουν οικονομικά είναι και το γεγονός ότι, στο πανεπιστήμιο της Πάτρας, περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν καν φέτος στην εγγραφή τους λόγω αδυναμίας να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος. Και δεν πρόκειται για μη δημοφιλείς σχολές, καθώς όπως διευκρίνισε ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην Ιατρική Σχολή – στην οποία εννέα άτομα δεν εγγράφηκαν – και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα.

Την ανηφόρα πήραν τα φοιτητικά ενοίκια το 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Aπό την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της περιφέρειας, η εικόνα διαφοροποιείται ανά περιοχή, τόσο ως προς το ύψος των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) όσο και ως προς την ετήσια μεταβολή τους. Ωστόσο το κοινό στοιχείο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών είναι ένα: Η αύξηση των ενοικίων. Αυτό που διαφοροποιείται είναι το μέγεθος της.

Σχεδόν 12% η αύξηση των ενοικίων στην Αττική

Στην Αττική, τις υψηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026 καταγράφει το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, με ΜΖΤ 17,0 €/τ.μ., και ακολουθούν το Κουκάκι-Μακρυγιάννη, με ΜΖΤ 16,1 €/τ.μ., και το Μετς-Καλλιμάρμαρο, με ΜΖΤ 15,6 €/τ.μ. Στον αντίποδα, μεταξύ των πιο οικονομικών περιοχών βρίσκονται η Νίκαια, με ΜΖΤ 11,0 €/τ.μ., και η περιοχή Λεωφ. Πατησίων-Αχαρνών, με ΜΖΤ 11,5 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Κυψέλη και το Γκύζη-Πεδίον του Άρεως, όπου η ΜΖΤ διαμορφώνεται στα 12,2 €/τ.μ.

Σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, συγκρίνοντας τον Αύγουστο του 2026 με τον Αύγουστο του 2025, στο Κέντρο της Αθήνας καταγράφεται αύξηση 11,7% στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών, ενώ ακολουθούν η περιοχή Ζωγράφου (+9,1%) και η Κυψέλη (+8,6%).

Η ετήσια άνοδος στο Κέντρο της Αθήνας ενδέχεται να επηρεάζεται και από την αυξημένη παρουσία νεόδμητων κατοικιών, οι οποίες καταγράφουν υψηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Στην Αττική, ωστόσο, καταγράφονται και περιοχές με πτώση των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ), με τις μεγαλύτερες μειώσεις στο Μετς-Καλλιμάρμαρο (-6,5%), στη Νέα Σμύρνη (-5,4%) και στη Δάφνη (-4,7%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν φοιτητική κατοικία φοιτητές και γονείς στην Αττική κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Στην περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης, στα 635€, ενώ ακολουθούν το Γουδί, στα 616€, και το Παγκράτι, στα 596€. Σε αρκετές δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές της Αττικής, οι μέσες τιμές αναζήτησης κινούνται μεταξύ 500€ και 600€, με τους Αμπελόκηπους-Πεντάγωνο στα 586€, το Κέντρο της Αθήνας στα 585€ και τα Ιλίσια στα 576€. Σε χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνεται η μέση τιμή αναζήτησης στη Νίκαια, στα 496€, στην Κυψέλη, στα 495€, και στην περιοχή Λεωφ. Πατησίων-Αχαρνών, στα 429€.

Οι ακριβότερες και οι φτηνότερες περιοχές στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, τις υψηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026 καταγράφει το Κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ΜΖΤ 12,9 €/τ.μ., και ακολουθούν οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια, με ΜΖΤ 12,0 €/τ.μ., και η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι, με ΜΖΤ 11,7 €/τ.μ. Στον αντίποδα, μεταξύ των πιο οικονομικών περιοχών βρίσκονται η Σταυρούπολη, με ΜΖΤ 8,7 €/τ.μ., ο Εύοσμος, με ΜΖΤ 9,8 €/τ.μ., και η Χαριλάου, με ΜΖΤ 10,0 €/τ.μ.

Σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, συγκρίνοντας τον Αύγουστο του 2026 με τον Αύγουστο του 2025, τη μεγαλύτερη άνοδο στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφει ο Εύοσμος (+7,6%), και ακολουθούν η Άνω Πόλη (+7,5%) και η Σταυρούπολη (+4,8%). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Εύοσμος και η Σταυρούπολη, παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγονται στις πιο οικονομικές περιοχές, παρουσιάζουν παράλληλα υψηλές ετήσιες αυξήσεις. Αντίθετη πορεία καταγράφει η Χαριλάου, όπου οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) καταγράφουν μείωση 14,6% σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν φοιτητική κατοικία φοιτητές και γονείς στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγράφεται η υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης, στα 550€, ενώ ακολουθούν η Χαριλάου, στα 487€, και η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, στα 475€. Αξιοσημείωτο είναι ότι, με εξαίρεση το Κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε όλες τις υπόλοιπες φοιτητικές περιοχές η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται κάτω από τα 500€. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται η Άνω Πόλη, στα 449€, και ο Εύοσμος, στα 425€, ενώ τη χαμηλότερη μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας καταγράφει η Σταυρούπολη, στα 398€.

Πού κυμαίνονται τα ενοίκια στις υπόλοιπες φοιτητουπόλεις

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τις υψηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) στα ενοίκια φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026 καταγράφουν τα Χανιά, με ΜΖΤ 13,3 €/τ.μ., και ακολουθούν το Ρέθυμνο, με ΜΖΤ 13,0 €/τ.μ., και η Κέρκυρα, με ΜΖΤ 12,5 €/τ.μ. Στον αντίποδα, μεταξύ των πιο οικονομικών φοιτητουπόλεων βρίσκονται η Λαμία, με ΜΖΤ 7,0 €/τ.μ., η Κοζάνη, με ΜΖΤ 7,3 €/τ.μ., και η Δράμα, με ΜΖΤ 7,4 €/τ.μ.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) στα ενοίκια φοιτητικών κατοικιών καταγράφει το Αγρίνιο (+20,4%), και ακολουθούν η Χαλκίδα (+14,3%) και η Σάμος (+12,0%), σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως σε φοιτητουπόλεις με χαμηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ). Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν το Ρίο (-8,6%), η Ρόδος (-6,9%) και η Κατερίνη (-2,1%), όπου καταγράφονται ετήσιες μειώσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν φοιτητική κατοικία φοιτητές και γονείς στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Στα Χανιά, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515€, στο Ρέθυμνο στα 469€ και στο Ηράκλειο Κρήτης στα 431€, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415€.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση από φοιτητές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2026, η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας βρίσκεται στο επίκεντρο, με συγκεκριμένες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη να συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του Spitogatos Insights για τα ενοίκια, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση για το 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

Στην Αττική, τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση στα ενοίκια συγκεντρώνει η περιοχή Ζωγράφου, και ακολουθούν οι περιοχές Αμπελόκηποι-Πεντάγωνο και το Αιγάλεω. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Καλλιθέα, το Παγκράτι, ο Νέος Κόσμος, η Κυψέλη, το Περιστέρι, τα Ιλίσια και η Νέα Σμύρνη. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις περιοχές με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση περιλαμβάνονται αρκετές πιο προσιτές επιλογές, όπως το Αιγάλεω, η Καλλιθέα, η Κυψέλη και το Περιστέρι, ενώ περιοχές με υψηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ), όπως το Κολωνάκι-Λυκαβηττός και το Κουκάκι-Μακρυγιάννη, βρίσκονται εκτός δεκάδας.

Στη Θεσσαλονίκη, τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση συγκεντρώνει το Κέντρο της Θεσσαλονίκης, και ακολουθούν η Τούμπα και το Φάληρο-Ιπποκράτειο. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια, η Καλαμαριά, η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι, ο Θερμαϊκός, η Βούλγαρη-Ντεπώ-Μαρτίου και η Άνω Πόλη.

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