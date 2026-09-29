Η Γερμανία και οι 5 «δορυφόροι» της «τραβούν το σχοινί» με τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Απειλούν να μην το ψηφίσουν, πού ζητούν περικοπές και πού αυξήσεις

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Η βαθιά διαφωνία για το μέγεθος και τις προτεραιότητες του επόμενου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των Βρυξελλών.

Οι Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία και Φινλανδία προειδοποιούν ότι δεν θα συναινέσουν στον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, εάν δεν γίνουν περικοπές «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ» από την πρόταση της Κομισιόν, ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ.

Οι έξι χώρες μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των εσόδων του συνασπισμού. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι, την ώρα που οι ίδιες προχωρούν σε δημοσιονομική προσαρμογή, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί να αυξάνεται «χωρίς σαφείς προτεραιότητες».

Στο κοινό τους κείμενο που συνέταξαν, ζητούν έναν μικρότερο αλλά «εκσυγχρονισμένο» προϋπολογισμό, με όλες τις βασικές κατηγορίες δαπανών να συμβάλλουν στις περικοπές.

Πού θέλουν να γίνουν οι περικοπές

Οι έξι ζητούν να περιοριστούν συνολικά οι παραδοσιακές μεταβιβάσεις, κυρίως προς τη γεωργία και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, που απορροφούν μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Θέλουν επίσης να περιοριστούν οι δαπάνες και να διατηρηθεί ο αριθμός του προσωπικού των ευρωπαϊκών θεσμών στα σημερινά επίπεδα. Η λογική τους είναι ότι τα χρήματα πρέπει να μετακινηθούν από τις παλαιότερες πολιτικές προς τις νέες στρατηγικές ανάγκες.

Πού θέλουν περισσότερα

Αντιθέτως, εκεί που θέλουν περισσότερες δαπάνες, είναι στην άμυνα και την ασφάλεια, στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την καινοτομία και τις στρατηγικές τεχνολογίες, αλλά και στη διαχείριση της μετανάστευσης.

Θέλουν επίσης ισχυρότερη σύνδεση της χρηματοδότησης με το κράτος δικαίου. Η κατεύθυνση αυτή, πάντως, δεν είναι άγνωστη στην ίδια την πρόταση της Κομισιόν: το σχέδιο των 2 τρισ. προβλέπει 409 δισ. για ανταγωνιστικότητα, έρευνα και καινοτομία, ενώ συνολικά 865 δισ. κατευθύνονται στα νέα εθνικά και περιφερειακά σχέδια.

Ο συνασπισμός των 16

Απέναντι στους «έξι» βρίσκεται ένας συνασπισμός 16 χωρών που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη των Friends of Cohesion – μεταξύ άλλων η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία.

Η θέση τους είναι σχεδόν αντίστροφη: θεωρούν ότι ο προϋπολογισμός της Κομισιόν πρέπει να αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων και ζητούν να αυξηθούν τα κονδύλια για πολιτική συνοχής, Κοινή Αγροτική Πολιτική και αλιεία. Υποστηρίζουν ότι αυτά τα προγράμματα είναι κρίσιμα για τη σύγκλιση των οικονομιών, την ανάπτυξη των περιφερειών και την επισιτιστική ασφάλεια. Ζητούν επίσης περισσότερες επενδύσεις σε ανταγωνιστικότητα, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, καινοτομία, ασφάλεια και άμυνα.

Η διαφωνία αφορά κυρίως ποιος θα πληρώσει και από πού θα κοπούν τα χρήματα. Τάσσονται υπέρ νέων «ίδιων πόρων» της ΕΕ, δηλαδή νέων ευρωπαϊκών εσόδων, ώστε η αύξηση των δαπανών να μην μεταφραστεί εξ ολοκλήρου σε υψηλότερες εθνικές εισφορές. Εξετάζουν επίσης πιο σταδιακή αποπληρωμή του χρέους του NextGenerationEU και νέα κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για επενδύσεις.

Η Κομισιόν έχει προτείνει μεταξύ άλλων έσοδα από το σύστημα εμπορίας ρύπων, τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, τα μη συλλεγόμενα ηλεκτρονικά απόβλητα, τον ειδικό φόρο καπνού και εισφορά από μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων και να μειωθεί η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

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