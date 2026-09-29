«Να φύγει και η ΝΔ και ο Μητσοτάκης» – Ο Κατρίνης ξεκαθαρίζει τις προθέσεις ΠΑΣΟΚ

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Καμία παράθυρο για συνεργασία με τη ΝΔ, είτε με Μητσοτάκη, είτε με άλλον πρωθυπουργό, δεν αφήνει ο Μιχάλης Κατρίνης.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης, ενώ απέφυγε να τροφοδοτήσει την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Έτσι κι αλλιώς ο Κατρίνης είναι της αντιδεξιάς πτέρυγας του κόμματός του σε αντίθεση με άλλους που… αλληθωρίζουν.
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