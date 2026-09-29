Φωτιά στη Ριζοσπηλιά Αρκαδίας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση την περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 13:00.

Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2026

Επίσης ο Δήμος Γορτυνίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.

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