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29.09.2026 13:39

Φωτιά στη Ριζοσπηλιά Αρκαδίας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

29.09.2026 13:39
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φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση την περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 13:00.

Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Γορτυνίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.

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