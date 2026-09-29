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29.09.2026 14:41

Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ: Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό – Συνελήφθη ο αστυνομικός πατέρας του

29.09.2026 14:41
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Συναγερμός σήμανε σε παιδικό σταθμό στο Κάντον του Μίσιγκαν, όταν ένα νήπιο κατάφερε να βγάλει από ένα σακίδιο ένα γεμάτο όπλο, προκαλώντας αναστάτωση σε παιδιά και προσωπικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Το προσωπικό του παιδικού σταθμού αντέδρασε άμεσα, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και παρενέβη γρήγορα, απομακρύνοντας τον κίνδυνο και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάντον, Τζόζεφ Μπιάλι, δήλωσε ότι παρακολούθησε το βίντεο από το περιστατικό και χαρακτήρισε τις εικόνες «σοκαριστικές». Όπως ανέφερε, ακόμη και ο ίδιος δυσκολεύτηκε να παρακολουθήσει το βίντεο, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ένας από τους γονείς του παιδιού, ο οποίος είναι αστυνομικός σε γειτονική δικαιοδοσία, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το όπλο δεν ήταν υπηρεσιακό.

Μετά το περιστατικό, ο παιδικός σταθμός αποφάσισε να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και να πραγματοποιεί ελέγχους σε όλα τα σακίδια που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.

Ο αρχηγός της αστυνομίας τόνισε τη σημασία της υπεύθυνης και ασφαλούς φύλαξης των πυροβόλων όπλων, ώστε να μην μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.

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