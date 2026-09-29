Πολάκης: «Πανικόβλητος ο Άδωνις παραπέμπει τον Πατούλη, παραιτηθείτε και οι δύο έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σκωπτικά σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την παραπομπή του Γιώργου Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για έλεγχο.

«Πανικόβλητος ο Άδωνις παραπέμπει Πατούλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζει ότι η παραπομπή του οφείλεται στα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. «Χα χα ,ποιος Πανελληνιος Ιατρικος Συλλογος;Οι αποκαλύψεις με ακραδαντα στοιχεια, του ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ να στειλεις το φιλαρακι σου στην ΕΑΔ!».

«Τον παραπέμπεις ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ , παρα την προσπαθεια σου τυπου “γουστο του καπελο του” να τον υπερασπισεις ,ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ για τη γιγαντωση του τσαρλατανισμου και κομπογιαννιτισμου της εναλλακτικης-κβαντικης-ολιστικης-αναγεννητικης-σαμανικης ψευτοιατρικης μεσα σπο την καταργηση των Ελεγκτικων μηχανισμων και μεσα απο τη ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ για τα ΙΔΙΩΥΙΚΑ ΚΡΝΤΡΑ ΕΥΧΩΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ!!!

Κλείνοντας κάλεσε τον υπουργό υγείας και τον Γιώργο Πατούλη να παραιτηθούν. «ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΑ !!!ΠΑΤΟΥΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΑ!! Εισαι αναξιος να εκπροσωπεις γιατρους».

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει

MedWatch: Ο Γεωργιάδης στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον Πατούλη, τι είπε για Καρυστιανού – Οδοντιατρεία έκαναν μπότοξ, ιατρεία χορηγούσαν βλαστοκύτταρα

Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο: Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές