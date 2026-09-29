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29.09.2026 21:03

Βρετανία: Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των πέντε υπόπτων στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ

29.09.2026 21:03
fairford

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Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία που έχει αναλάβει την έρευνα για τη φερόμενη απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την προηγούμενη Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν βρέθηκε «κανένας εκρηκτικός μηχανισμός» αλλά μόνο «μια ποσότητα πετρελαίου» στα οχήματα των υπόπτων.

Τα οχήματα ερευνήθηκαν εξονυχιστικά «με τη βοήθεια στρατιωτικών μέσων και ειδικών της αστυνομίας και είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι δεν βρέθηκε κανένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», είπε ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καυσίμων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε κατοικίες στο Λονδίνο. Η ζώνη των ερευνών γύρω από την αεροπορική βάση RAF Fairford, που την χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις, έχει περιοριστεί και αναμένεται ότι οι έρευνες θα τερματιστούν αύριο Τετάρτη.

Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή παραμένουν υπό έρευνα, αν και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

«Κατανοώ για ποιον λόγο αυτή η εξέλιξη αιφνιδίασε πολλούς, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι επρόκειτο για μια απόφαση των ερευνητικών αρχών, η οποία βασίζεται στην εμπειρία των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε ο Τέιλορ.

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