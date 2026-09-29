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29.09.2026 20:24

Ιαπωνία: Το Τόκιο σπάει ρεκόρ με 34 ημέρες αδιάκοπης βροχής (Video)

29.09.2026 20:24
tokyo-rain

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Αδιάκοπη είναι η βροχόπτωση στο κεντρικό Τόκιο, όπου οι κάτοικοι μετρούν πλέον 34 συνεχόμενες ημέρες με βροχή, καταγράφοντας νέα ιστορική επίδοση, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το νέο ρεκόρ σημειώθηκε την Τρίτη, 29/9, και ξεπέρασε την προηγούμενη υψηλότερη επίδοση, που είχε καταγραφεί το 2019. Τότε, το Τόκιο είχε δεχθεί βροχοπτώσεις για 33 διαδοχικές ημέρες, από τις 27 Ιουνίου έως και τις 29 Ιουλίου.

Η παρατεταμένη κακοκαιρία έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Οι κάτοικοι καλούνται να μετακινούνται υπό έντονες βροχές και καταιγίδες, ενώ σε αρκετούς δρόμους έχουν συγκεντρωθεί νερά.

Νέα επιδείνωση μετά τον τυφώνα Ντουτζουάν

Η κατάρριψη του προηγούμενου ρεκόρ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή του Τόκιο έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά έντονα καιρικά φαινόμενα. Την περασμένη εβδομάδα, ο τυφώνας Ντουτζουάν έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή Κάντο, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Από τα φαινόμενα που σημειώθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι.

Παράλληλα, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις, επισημαίνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων σε περιοχές της ανατολικής Ιαπωνίας.

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