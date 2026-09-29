Γαλλία: Αναβρασμός από τις μαθητικές διαδηλώσεις – Σε απεργία και οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις περικοπές του προϋπολογισμού – Αυξάνουν την πίεση στον Μακρόν

Takeaways by to pontiki AI Δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν...

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Σε απεργία κατέβηκαν την Τρίτη στη Γαλλία οι δημόσιοι υπάλληλοι, την ώρα που μαθητές λυκείων απέκλεισαν τις εισόδους σχολείων σε ένδειξη δυσαρέσκειας με τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς.

Επτά μήνες πριν από τις εκλογές και μόλις δύο ημέρες προτού η κυβέρνηση παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά μείωση της δημοφιλίας της κεντροδεξιάς κυβέρνησης και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ακόμη για το πόσοι εκπαιδευτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν. Περιορισμένης έκτασης διαταραχή αναφέρθηκε σε μέσα δημόσιας μεταφοράς το πρωί. Οι υγειονομικοί αναμένεται να συμεττάσχουν σε 170 συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα αργότερα στη δάρκεια της ημέρας.

Οι μαθητικές διαμαρτυρίες αποκτούν ορμή τις τελευταίες ημέρες.

🇫🇷 Police in Lyon, France, are targeted with mortar fire by high school students during clashes outside a school.



Follow: @europa pic.twitter.com/K3klBV2mHS — Europa.com (@europa) September 29, 2026

Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν κάδους απορριμμάτων στις φλόγες έξω από ένα λύκειο στη Λιλ σήμερα. Η εφημερίδα Le Progrès έκανε λόγο για συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και μαθητές έξω από σχολείο στη Λυών. Ένταση σημειώθηκε επίσης έξω από σχολεία στη Νίκαια.

Έως και μία στις δέκα εισόδους σχολείων έχουν αποκλειστεί στο Παρίσι, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Teenagers in several French cities set fire to rubbish bins and hurl projectiles in clashes with police, as they keep up a blockade of some high schools demanding better conditions at their establishments but which has angered the government.



High school students have since last… pic.twitter.com/D2osSB5Vif September 29, 2026

Πανό που γράφει “Έκρηξη Μακρόν” φαινόταν μπροστά από την είσοδο του σχολείου Arago στο Παρίσι, όπου μαθητές, ορισμένοι με καλυμμένα τα πρόσωπα, κάθονταν ή στέκονταν πάνω σε κάδους απορριμμάτων αποκλείοντας την είσοδο. ‘Ενα μεγάλο πανό μπροστά από το σχολείο Helene-Boucher έγραφε: «Λιγότεροι αστυνομικοί, Περισσότερα χρήματα».

«Θέλουμε λιγότερη αστυνομία επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει πολλή αστυνομική καταστολή, τόσο εναντίον των κινημάτων των μαθητών λυκείου όσο και γενικότερα κοινωνικών κινημάτων», δήλωσε ο Μελ Μπρετόν, τελειόφοιτος στο σχολείο Helene-Boucher.

Teachers in France are now positioning themselves between students and police officers. In Saint-Denis, staff at a high school linked arms as a student protest faced police. The unrest continued: the school was blockaded once again this morning, and a fire was burning at its… pic.twitter.com/6k2T7xdvjq — SNN Finland (@snnfinalnd) September 29, 2026

«Πιστεύουμε πως αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει τόση υποχρηματοδότηση… εδώ στο σχολείο μας και στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα ευρύτερα».

High school students in France blocked school entrances, set fire to electric bicycles and rubbish bins, and clashed with police as protests spread across the country. Students are protesting poor learning conditions, overcrowded classrooms, teacher shortages, and overheated… pic.twitter.com/weGEqdOL29 — TRT World (@trtworld) September 29, 2026

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε στο X τις διαμαρτυρίες σε λύκεια χθες Δευτέρα χαρακτηρίζοντάς τες ανεύθυνες: «Πυροτεχνήματα, φωτιές, βία κοντά σε λύκεια. Τίποτα δεν δικαιολογεί να τίθενται σε κίνδυνο μαθητές, προσωπικό ή αστυνομικοί».

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι «δυσκολίες στα λύκεια πρέπει να ακουστούν και να αντιμετωπιστούν».

Δημοσιονομικές περικοπές

Η οικονομία της Γαλλίας θα αναπτυχθεί με ποσοστό μικρότερο του αναμενόμενου φέτος, κάτι που θα περιπλέξει την προσπάθεια της κυβέρνησης μειοψηφίας να περάσει τον προϋπολογισμό του 2027, καθώς προσπαθεί να θέσει όριο στις δημόσιες δαπάνες και να αποτρέψει τον εκτροχιασμό του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ο Λεκορνί δήλωσε αυτό τον μήνα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές 54 δισεκατομμυρίων ευρώ — εξοργίζοντας πιθανόν περισσότερο τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς που διαμαρτυρήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες για θέματα όπως οι μισθοί και τιμές των καυσίμων.

Εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζητούν αυξήσεις μισθών. Οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί αμείβονται λιγότερο κατά μέσο όρο από συναδέλφους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι επαγγελματίες, πυροσβέστες, η έλλειψη πόρων των οποίων αναδείχθηκε στη διάρκεια των τεράστιων πυρκαγιών του καλοκαιριού, περιλαμβάνονται σε εκείνους που αναμένεται να λάβουν μέρος σε διαδηλώσεις και πορείες στη διάρκεια της ημέρας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας προειδοποίησε για διαταραχή στις πτήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα για να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν με την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά δεν κατάφερε να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια με τον Μακρόν και την κυβέρνησή του.

Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λε Πεν και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ανυπόταχτη Γαλλία Ζαν-Λικ Μελανσόν είναι πιθανόν να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με τη Λε Πεν να έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Οι μαθητές λυκείων μπορεί να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις των υγειονομικών, δήλωσε η ηγέτης του συνδικάτου CGT Σοφί Μπινέ.

«Φέτος το καλοκαίρι, ποιος ήταν στην πρώτη γραμμή; Δεν ήταν οι δισεκατομμυριούχοι, τα μεγάλα αφεντικά ή οι μέτοχοι. Ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι. Και πώς τους λένε ευχαριστώ; Μειώνοντας τους μισθούς τους; Άρα η οργή είναι τεράστια», είπε στο BFMTV.

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