ΠΑΣΟΚ: Μόλις λίγες ημέρες πριν ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη

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«Την ώρα που μπροστά στα μάτια των πολιτών ξεδιπλώνεται το άναρχο τοπίο, χωρίς εποπτεία και έλεγχο στις ιδιωτικές δομές υγείας, που επί χρόνια συντηρούσε άπραγη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο εμπαιγμός προστίθεται ως κερασάκι», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι «σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι με εντολή Αδ. Γεωργιάδη η Αρχή Διαφάνειας θα ελέγξει τον Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο του ΙΣΑ, για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες», προσθέτοντας ότι «μόλις λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη με εκφράσεις όπως “γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική” και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για “ανθρωποφαγία”».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε ένα κεντρικό διακύβευμα: το επιτελικό κράτος που θα ήταν αποτελεσματικό, λειτουργικό και στην υπηρεσία του πολίτη» και «επτά χρόνια μετά, οι πολίτες ξέρουν ότι το κράτος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ήταν επιτελικό στα λόγια, και στην ουσία βαθιά αναποτελεσματικό, αναξιόπιστο και διεφθαρμένο». «Στον νόμο του επιτελικού κράτους εξάλλου περιλαμβανόταν η κατάργηση των Ράμπο Υγείας, που όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητά τους», σημειώνει.

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