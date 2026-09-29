Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο – «Δεν είναι απόφαση, αλλά ενδιάμεσο στάδιο» απαντά η κυβέρνηση

Takeaways by to pontiki AI Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Στην υπόθεση παραπέμπονται επίσης ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας για αλλοίωση του χώρου και απώλεια αποδεικτικών στοιχείων.

Η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένων του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση ζητώντας απαντήσεις για τις εντολές που δόθηκαν και καταγγέλλοντας προσπάθειες συγκάλυψης της τραγωδίας.

Η κυβέρνηση εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι η παραπομπή αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και υπογραμμίζοντας το τεκμήριο αθωότητας για τον κ.

Τριαντόπουλο.

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Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. και ΚΚΕ απευθύνουν ερωτήματα, βάζοντας στο κάδρο αυτούς που έδωσαν την εντολή για το μπάζωμα και ζητώντας απαντήσεις και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη της τραγωδίας, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη, φροντίζοντας παράλληλα να υπογραμμίσει το τεκμήριο αθωότητας για τον κ. Τριαντόπουλο.

ΠΑΣΟΚ: Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θεωρεί περιττή την παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση;

«Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με έναν γνώμονα: να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες». Σημειώνει ότι «τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας, ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μεθόδευσε εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της fast track διαδικασίες με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση».

«Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», ρωτά σε αυτό το πλαίσιο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η θέση του «ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση». Υπογραμμίζει δε ότι αυτή η αξιακή τοποθέτηση του κόμματος αποτυπώθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση. «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86 αλλά την παραπομπή των ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία. Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες. Επί δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά ”άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”», αναφέρει και σημειώνει: «Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει την παραπομπή των υπουργών να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας».

ΕΛΑΣ: Η αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας ανοίγει τον δρόμο στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Δήλωση για το ζήτημα έκανε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου

«Όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι μας έλεγε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης. Σήμερα όμως, η αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών ανοίγει το δρόμο στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός και τρεις ακόμη κρατικοί αξιωματούχοι. Την ποινική τους ευθύνη θα την κρίνει η Δικαιοσύνη. Τα ερωτήματα όμως παραμένουν αμείλικτα. Ποιος αποφάσισε την αλλοίωση; Ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές; Ποιος γνώριζε; Γιατί κάποιοι εμφανίζονται περίπου ως περαστικοί από τον τόπο της τραγωδίας; Ήταν όμως ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος που λίγες μέρες μετά δήλωνε ότι ο πρωθυπουργός του έδωσε εντολή να μεταβεί στο σημείο για πέντε ημέρες. Τρία χρόνια μετά, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αναζητούν ολόκληρη την αλήθεια. Θα είμαστε δίπλα τους».

KKE: Επιβεβαιώνονται οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών

Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια: τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα. Αναδεικνύει, όμως, και τις τεράστιες ευθύνες του αστικού “κράτους δικαίου” για την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατακερματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86, περί ευθύνης υπουργών, θέση την οποία σταθερά καταθέτει το ΚΚΕ, όπως και στην τελευταία συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απέναντι στις προτάσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αρνούνται να μιλήσουν για κατάργηση του άρθρου 86.

Το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του χρειάζεται να αναδείξει τις αιτίες και να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη των αιτιών και όλων των ενόχων για το έγκλημα, δυναμώνοντας το δρόμο της ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που γεννάει συνεχώς Τέμπη για να “τρέχουν” τα κέρδη των ομίλων, για να στηρίζεται η πολεμική οικονομία.

Τι απαντά η κυβέρνηση

Κυβερνητικές πηγές επισήμαναν πάντως «η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη» και πως «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας».

Οι ίδιες πηγές σπεύδουν να υπογραμμίσουν ότι η παραπομπή δεν αποτελεί τελεσίδικη δικαστική κρίση, αλλά «ένα ενδιάμεσο στάδιο» της διαδικασίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση».

Μαρινάκης: Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές-Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της»

«Μετά το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, οφείλουμε να πούμε τα ακόλουθα:

Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη, άλλωστε, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και συνέχισε:

«Δεύτερον, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν.

Τρίτον, αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυριζόταν, κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου.

Τέταρτον, όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Εκτός από τα «χαμένα βαγόνια», έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός «παράνομου φορτίου» γεμάτο «ξυλόλιο». Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε :

«Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα»

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, σε σχέση με τους χειρισμούς στον τόπο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και τις παρεμβάσεις στον χώρο πριν από την ολοκλήρωση της περισυλλογής των νεκρών.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Κατά το κατηγορητήριο, οι επιτόπιοι χειρισμοί τους οδήγησαν σε αλλοίωση του χώρου και στην απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Πρόκειται για το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την κυβέρνηση της ΝΔ και το πρώτο για τα Τεμπη, με την ανάκριση για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου»

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, λίγες ώρες μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Σε δήλωσή του, ο πρώην υφυπουργός αναφέρει ότι σέβεται την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά διαφωνεί με το περιεχόμενο του βουλεύματος και προαναγγέλλει ότι θα αντικρούσει τα στοιχεία της υπόθεσης ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Όπως υποστηρίζει, εκεί θα υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της υπόθεσης και, κατά την άποψή του, θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

«Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τριαντόπουλος υποστηρίζει ότι η προετοιμασία για τη δικαστική διαδικασία δεν μπορεί, όπως εκτιμά, να συνδυαστεί με τις απαιτήσεις μιας προεκλογικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνει, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει βουλευτής μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Ζήτησα να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης»

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, ο Χρήστος Τριαντόπουλος υποστηρίζει ότι από την πρώτη στιγμή επέλεξε να κινηθεί θεσμικά και να αποφύγει την πολιτική αντιπαράθεση.

Υπενθυμίζει ότι, μετά την παραίτησή του από την κυβέρνηση, ζήτησε από τη Βουλή να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης, προκειμένου η υπόθεση να κριθεί από τους «φυσικούς δικαστές» του.

Για την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σέβεται την ιδιότητα των μελών του, αλλά διαφωνεί με το πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε.

«Διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο», σημειώνει, προσθέτοντας ότι εκεί, όπως υποστηρίζει, θα εξεταστούν σε βάθος όλα τα ζητήματα της υπόθεσης.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής του θητείας, ενώ διαμηνύει ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Κλείνοντας, προαναγγέλλει ότι θα επανέλθει στην ουσία της υπόθεσης και στις συνθήκες που οδήγησαν στην παραπομπή του, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν «αρκετές ευκαιρίες» να συζητηθούν και να αναδειχθούν τα ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί κρίσιμα.

Αγοραστός: Η δίκη είναι πολιτική

«Ο ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν υποστηρικτικός» είπε μεταξύ άλλων νωρίτερα σήμερα στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στη Λάρισα ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την απόφαση για παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο ως κατηγορούμενος για την αλλοίωση του τόπου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Μεταξύ άλλων ο κ. Αγοραστός τόνσε πως “η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε επιχειρησιακό ρόλο ούτε κανένα άλλο ρόλο εκεί, δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα. Αυτή η δίκη είναι πολιτική για μένα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί” .

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