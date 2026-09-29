Ο Μπόνο συγκρίνει τον Μπεν-Γκβιρ με τον Χίμλερ αλλά… κρατά αποστάσεις από τον όρο γενοκτονία

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Ο Μπόνο, ο frontman των U2, εξαπέλυσε μια από τις πιο έντονες δημόσιες επιθέσεις του σε Ισραηλινό αξιωματούχο, συγκρίνοντας τη ρητορική του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ με αυτή του Χάινριχ Χίμλερ, ενός ανώτερου στελέχους του ναζιστικού καθεστώτος.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone, ο Ιρλανδός τραγουδιστής συζήτησε τον πόλεμο στη Γάζα, τη σχέση του με το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό, καθώς και το νέο του τραγούδι «The Tears of Things», το οποίο αγγίζει την εβραϊκή ιστορία και την πραγματικότητα από την 7η Οκτωβρίου. Σε κάποιο σημείο της συζήτησης, έκανε τη σύγκριση μεταξύ της ρητορικής του Μπεν-Γκβιρ και του Χίμλερ.

«Αυτή είναι μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε έναν κόσμο όπου ποτέ δεν χρειαζόμασταν την ηθική δύναμη του Ιουδαϊσμού περισσότερο από τώρα», είπε ο Μπόνο για το τραγούδι.

Καταδίκασε τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ως «εγκληματική πράξη και βεβήλωση» και κατέστησε σαφές ότι η έντονη κριτική του προς την κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει αλλάξει τη στάση του απέναντι στο ίδιο το κράτος. «Στάθηκα με το Ισραήλ και εξακολουθώ να στέκομαι μαζί του», είπε, προσθέτοντας ότι στέκεται επίσης με το παλαιστινιακό λαό και υποστηρίζει το δικαίωμά του σε κράτος.

Η οξεία επίθεση στον Μπεν-Γκβιρ

Όταν όμως η συζήτηση στράφηκε στον Μπεν-Γκβιρ, ο τόνος του Μπόνο σκλήρυνε σημαντικά. Ασχολήθηκε με τις δηλώσεις του υπουργού για τη Γάζα και, σύμφωνα με το Rolling Stone, συνέκρινε τη ρητορική του με αυτή του Χίμλερ. Το μήνυμα που προκύπτει από αυτές, είπε ο Μπόνο, είναι: «Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν είναι άξιοι να ζουν. Δεν θα έπρεπε να ζουν. Δεν είναι καν άνθρωποι».

Ο τραγουδιστής επέκρινε επίσης το γεγονός ότι ο Μπεν-Γκβιρ συνεχίζει να υπηρετεί ως υπουργός στην κυβέρνηση. «Να ένας άνθρωπος, ένας υπουργός στην κυβέρνηση, και δεν τον βάζουν στη φυλακή», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο λόγος για τη συνεχιζόμενη θητεία του είναι η πολιτική εξάρτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από αυτόν για να διατηρήσει την πλειοψηφία του συνασπισμού του.

Ο Μπόνο αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση σχετικά με τους ισχυρισμούς για γενοκτονία στη Γάζα, αλλά απέφυγε να προσδιορίσει ο ίδιος εάν λαμβάνει χώρα γενοκτονία. Είναι «νομικός όρος», είπε, και η απόφαση επί του θέματος εναπόκειται στα διεθνή δικαστήρια.

«Αυτός ο άνθρωπος ρίχνει σκιά πάνω στη θρησκεία τους»

Ο Μπόνο συνέχισε εξηγώντας γιατί το θέμα τον αγγίζει τόσο προσωπικά. «Τόσοι πολλοί από τους ανθρώπους που διεύρυναν τους ορίζοντές μου, άλλαξαν τη συνείδησή μου, με έκαναν να γελάσω, μου ράγισαν την καρδιά με τα τραγούδια τους και μου ανέτρεψαν το ηθικό — είναι Εβραίοι», είπε.

Αμέσως μετά, επέστρεψε στον Μπεν-Γκβιρ και πρόσθεσε: «Αυτός ο άνθρωπος ρίχνει σκιά πάνω στη θρησκεία τους. Είναι απλώς αηδιαστικό».

Ο Μπόνο ζήτησε επίσης συμβιβασμό μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Το Ισραήλ, είπε, «πρέπει να επανορθώσει για ό,τι συνέβη στη Νάκμπα μέσω ενός συμβιβασμού που ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουν να κάνουν» και πρόσθεσε ότι πρέπει «να κάνει το σωστό». Ολοκλήρωσε τις παρατηρήσεις του λέγοντας: «Η δικαιοσύνη βρίσκεται στην καρδιά του Ιουδαϊσμού».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπόνο μιλάει ανοιχτά για τον πόλεμο. Δύο ημέρες μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, αφιέρωσε το τραγούδι των U2 “Pride (In the Name of Love)” σε μια συναυλία σε όσους δολοφονήθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Έκτοτε, συνεχίζει να καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στον Νετανιάχου.

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