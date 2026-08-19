Εμετικός -για άλλη μία φορά- ο Μπεν-Γκβιρ: Παρουσίασε καμαρώνοντας εγκατάσταση όπου θα εκτελούνται Παλαιστίνιοι (videos)

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Σε -ακόμη έναν- ακροδεξιό οχετό επιδόθηκε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, παρουσιάζοντας σε βίντεο μια εγκατάσταση όπου θα απαγχονίζονται Παλαιστίνιοι που έχουν κριθεί ένοχοι για ανθρωποκτονία. Ο χώρος, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, είναι στο κεντρικό Ισραήλ. Η ακριβής τοποθεσία του δεν έχει αποκαλυφθεί.

Όπως αναφέρει το jns.org, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει μια «ειδική πτέρυγα», στην οποία θα μεταφέρονται οι Παλαιστίνιοι που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και θα περιμένουν την εκτέλεσή τους δι’ απαγχονισμού. Θα περιλαμβάνει επίσης την αγχόνη, η οποία θα βρίσκεται στο κέντρο της συγκεκριμένης πτέρυγας. Ειδικά θεωρεία θα επιτρέπουν σε επιζώντες θυμάτων και στις οικογένειές τους να παρακολουθούν την εκτέλεση. Αναφερόμενος στα θεωρεία, ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι πρόκειται για πρακτική που συνηθίζεται και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Γράφουμε ιστορία», δήλωσε. «Οι τρομοκράτες αξίζουν μόνο ένα πράγμα: θάνατο δι’ απαγχονισμού».

Με τις εθνικές εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας απευθύνθηκε στην εκλογική του βάση μέσω ανάρτησης σε βίντεο, τονίζοντας ότι έχει τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις.

«Υποσχέθηκα να επιδεινώσω τις συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών στις φυλακές. Υλοποιήθηκε πλήρως. Υποσχέθηκα να περάσω τον νόμο για τη θανατική ποινή των τρομοκρατών. Έγινε. Υποσχέθηκα να δημιουργήσω μια εγκατάσταση [απαγχονισμού]. Και αυτό υλοποιείται», είπε, δείχνοντας το εργοτάξιο πίσω του.

Ο νόμος για τη θανατική ποινή, στον οποίο αναφέρθηκε ο Μπεν-Γκβιρ, εγκρίθηκε από την Κνεσέτ στις 30 Μαρτίου με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Ο νόμος κατατέθηκε από βουλευτή του κόμματός του, Οτσμά Γεχουντίτ, της οποίας ο σύζυγος είχε σκοτωθεί σε επίθεση.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε μητέρα στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια θα γνωρίζει ότι, αν ο γιος της βγει για να δολοφονήσει, η ποινή του θα είναι η αγχόνη», είχε δηλώσει τότε ο Μπεν-Γκβιρ.

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