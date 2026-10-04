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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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04.10.2026 19:24

Ο Τεντόγλου μπήκε στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη

04.10.2026 19:24
tentoglou

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Μία ακόμη σημαντική διάκριση διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς βρίσκεται πλέον στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι φιναλίστ και θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις και τον Ιταλό Τζιανμάρκο Ταμπέρι.

Η παρουσία του Τεντόγλου στην τελική τριάδα αποτελεί μία ακόμη σημαντική αναγνώριση για τον κορυφαίο Έλληνα άλτη, ύστερα από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν με σπουδαίες διακρίσεις και μεγάλες επιδόσεις.

Ο Τεντόγλου βρίσκεται για τέταρτη φορά στην τελική τριάδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας μετά το 2022, 2023, 2024.

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