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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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04.10.2026 16:38

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στη Βαρκελώνη: Πατέρας από την Ελλάδα χτύπησε την 14χρονη κόρη του επειδή δεν τα πήγε καλά σε τουρνουά τένις (Video)

04.10.2026 16:38
TENIS

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Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα σε τουρνουά τένις για ανηλίκους 14 ετών και κάτω, το οποίο διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη.

Μία 14χρονη αθλήτρια που συμμετείχε στο τουρνουά, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον πατέρα της.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πατέρας της ανήλικης, που φαίνεται να είναι Έλληνας, επιτέθηκε στο παιδί του επειδή δεν τα πήγε καλά στον αγώνα της.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τον αγώνα και σε σημείο εντός των δομών του τουρνουά.

Άλλοι γονείς φαίνεται ότι είδαν τον πατέρα να βιαιοπραγεί και κατήγγειλαν το περιστατικό με αποτέλεσμα να κινηθεί νομική διαδικασία σε βάρος του.

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