Μερτς από Κίεβο: «Κύριε Πούτιν, τελειώστε αυτόν τον παράλογο πόλεμο» – Πλήγμα της Ρωσίας στη Βόρεια Γέφυρα κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο ήχος των σειρήνων αεροπορικής επιδρομής και των εκρήξεων αντήχησε στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επισκεπτόταν τον πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος για τη στήριξη της Ουκρανίας και καλώντας τη Ρωσία να σταματήσει τις κλιμακούμενες επιθέσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γερμανία και δήλωσε ότι οι δύο χώρες πρόκειται να συνάψουν «σημαντικές συμφωνίες» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης. «Τη Ρωσία πρέπει να τη σταματήσουμε μαζί», έγραψε.

Ο Μερτς αναμένεται να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει 1 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με αξιωματούχους της γερμανικής κυβέρνησης. Παράλληλα, αναμένεται να οριστικοποιηθεί συμφωνία για την από κοινού παραγωγή διαφόρων τύπων drones.

Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν το κτίριο της Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με drone την περασμένη εβδομάδα, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε στο κέντρο του Κιέβου μερικές από τις πιο επίμονες επιθέσεις με drones από την έναρξη του πολέμου το 2022.

«Αυτές οι βάρβαρες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας πρέπει να σταματήσουν. Πρόκειται για καθημερινά εγκλήματα πολέμου», δήλωσε ο Μερτς στο σημείο, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τη γερμανική πρεσβεία.

Απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε τη Μόσχα να τερματίσει «αυτόν τον παράλογο πόλεμο». «Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε», πρόσθεσε.

Τέσσερις φορές ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην πρωτεύουσα το πρωί της Κυριακής, ενώ σε ολόκληρη την πόλη ακούστηκαν εκρήξεις και η λειτουργία των συστημάτων αεράμυνας.

Η Ρωσία επιτίθεται στις γέφυρες του Κιέβου από την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να διακόψει τις συνδέσεις μεταξύ των δύο όχθεων της πρωτεύουσας, καθώς και τις οδούς ανεφοδιασμού μεταξύ της κεντρικής και της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Μερτς ζητά πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ΕΕ

Ο Μερτς συνοδεύεται στην επίσκεψή του από την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και οικονομική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν στελέχη των εταιρειών Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems και άλλων επιχειρήσεων.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναμένεται επίσης να πιέσει την ουκρανική κυβέρνηση για την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι εταίροι της στην ΕΕ, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μερτς, ότι η Ουκρανία θα οριστικοποιήσει σύντομα συμφωνία με τη Γερμανία για την παραγωγή drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού.

Βασικό στοιχείο της συμφωνίας αναμένεται να είναι η ταχεία παραγωγή drones αναχαίτισης αεροσκαφών, τα οποία έχει δοκιμάσει με επιτυχία η Quantum, γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας. Από το καλοκαίρι, η Ρωσία χρησιμοποιεί καθημερινά δεκάδες ταχύτατα drones με κινητήρες τζετ, με στόχο πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή όπλων με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων, τα οποία η Ουκρανία θα μπορεί να χρησιμοποιεί για επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας.

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία – Η «απάντηση» του Κιέβου

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει συστηματικά στόχους στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις αντίποινα για ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωματικό προσωπικό να μην παραμένουν ή ταξιδεύουν στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο στο Reuters ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις τους σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, ως απάντηση στη «νέα στρατηγική» της Μόσχας για κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον πολιτικών υποδομών. Όπως υποστήριξε, στόχος της Ρωσίας είναι να αναγκάσει τους κατοίκους του Κιέβου και άλλων πόλεων να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.

Η επιδείνωση των σχέσεων Γερμανίας – Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την απόπειρα επίθεσης με drone στις αρχές Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Γερμανία απέδωσε την ευθύνη στη Ρωσία και ανακοίνωσε το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη, σε μια ακόμη κίνηση αντιποίνων μεταξύ των δύο χωρών.

Την ίδια ώρα, η πολιτική θέση του Μερτς στο εσωτερικό της Γερμανίας έχει αποδυναμωθεί, μετά από μια σειρά εκλογικών ηττών σε κρατίδια τον περασμένο μήνα, μεταξύ άλλων απέναντι στο αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Ο ίδιος, πάντως, έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραμείνει καγκελάριος.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Δύο ακόμα νεκροί και ένας αγνοούμενος από φονικές βροχές

Κίεβο: Η Ρωσία βομβάρδισε τη Βόρεια Γέφυρα κατά την επίσκεψη Μερτς στην Ουκρανία (Video)

Σαουδική Αραβία: «Ψευδείς» οι ισχυρισμοί των Χούθι ότι έπληξαν το Ριάντ – «Αναζητούν φανταστικές νίκες»