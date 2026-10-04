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ΚΟΣΜΟΣ

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04.10.2026 14:41

Ισπανία: Δύο ακόμα νεκροί και ένας αγνοούμενος από φονικές βροχές

04.10.2026 14:41
ispan1

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Φονική κακοκαιρία πλήττει την Ισπανία. Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι ένας αγνοείται ύστερα από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην Καταλονία.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός άντρα ύστερα από την κατάρρευση τοίχου στην Τορντέρα, μία πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Βαρκελώνης. Ένας ακόμη έχασε τη ζωή του στον δήμο Μοντορνές δελ Βαγιές, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν έναν αγνοούμενο στην Πινέδα ντε Μαρ.

Δύσκολη η κατάσταση και στην πόλη Μαδριγκέρας στη νοτιανατολική Ισπανία, λόγω των σφοδρών πλημμυρών. Εκεί όπου θυμίζουμε πως το Σάββατο (3/10) μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της ενώ τουλάχιστον 90 άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 16:17
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