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ΚΟΣΜΟΣ

04.10.2026 11:10

Αραγτσί: Είμαστε έτοιμοι για διπλωματία αλλά και για «συντριπτική απάντηση» – «Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι μας», διαμηνύει ο Γκαλιμπάφ

04.10.2026 11:10
IRAN-8234

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Αποφασισμένη να επιδιώξει διπλωματική λύση, αλλά και να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επίθεσης, δηλώνει η Τεχεράνη.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρά τόσο την εξεύρεση διπλωματικών λύσεων, όσο και την υπεράσπιση του εαυτού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε μια δίκαιη λύση μέσω της διπλωματίας και, ταυτόχρονα, είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε ακόμη πιο συντριπτικά σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση», πρόσθεσε, μιλώντας σε συνάντηση με ξένους πρεσβευτές, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνες που έκανε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με φόντο την πρόταση της Τεχεράνης για έναν οδικό χάρτη επτά ημερών με στόχο την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν μέχρι να εκπληρωθούν οι επτά όροι της Τεχεράνης

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διαμήνυσε πως τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να εκπληρωθούν οι επτά όροι που έχει θέσει το Ιράν και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου με τις ΗΠΑ.

«Οι αμερικανοί, οι οποίοι στα μέσα ενημέρωσης λένε κάτι διαφορετικό, κατέθεσαν πρόσφατα προτάσεις μέσω ενός μεσολαβητή. Πρέπει, όμως, να καταλάβουν ότι η περίοδος κατά την οποία παρέτειναν τη διαδικασία και υπαγόρευαν μονομερείς απαιτήσεις έχει τελειώσει», φέρεται να δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σύμφωνα με το Nournews.

«Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι απολύτως σαφής και σταθερή και το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει έως ότου εκπληρωθούν οι επτά όροι μας, βάσει του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», πρόσθεσε.

«Θα πολεμήσουμε και θα διαπραγματευτούμε»

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ακόμη ότι το Ιράν ούτε «έχει ενθουσιαστεί» ούτε «έχει εκφοβιστεί» από τις ενέργειες των ΗΠΑ και ότι θα «πολεμήσει και θα διαπραγματευτεί».

«Είμαστε παρόντες στο στρατιωτικό πεδίο με όλες μας τις δυνάμεις και θα τους αντιμετωπίσουμε με νέες εκπλήξεις, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της διπλωματίας για να εδραιώσουμε την υπεροχή μας στο στρατιωτικό πεδίο και να επιβάλουμε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», πρόσθεσε.

Οι όροι που έθεσε η Τεχεράνη

Τον περασμένο μήνα, το Ιράν διαβίβασε επισήμως στις ΗΠΑ, μέσω Καταριανών μεσολαβητών, ένα σύνολο όρων για τον τερματισμό του πολέμου.

Στους όρους περιλαμβάνονταν ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, ο τερματισμός της αμερικανικής ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, η διακοπή της συνεργασίας των ΗΠΑ με τους αντιπάλους του Ιράν και ο τερματισμός όλων των αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος.

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