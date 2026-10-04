ΗΠΑ: Θρίλερ με το αγνοούμενο αεροσκάφος στη Μασαχουσέτη- Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια

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Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Σάββατο, τοπική ώρα, ότι εντόπισε στα ανοικτά των ακτών του νησιού Ναντάκετ στη Μασαχουσέτη τα συντρίμμια αεροσκάφους υγειονομικής μεταφοράς, το οποίο είχε απογειωθεί από τις Βερμούδες και αγνοούνταν ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ακτοφυλακή ανέφερε στο X ότι ενημερώθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ πως νωρίς το Σάββατο χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος –ένα Gulfstream G100 που κατευθυνόταν στη Βοστόνη με έξι επιβαίνοντες.

«Οι ομάδες έρευνας της ακτοφυλακής εντόπισαν πεδίο συντριμμιών που συνδέεται με το αγνοούμενο αεροσκάφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το αεροπλάνο μετέφερε τέσσερις Καναδούς και δύο πολίτες των Βερμούδων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επαφή με το αερασθενοφόρο «στο οποίο επέβαιναν δύο πιλότοι, δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, ένας ασθενής και ένα μέλος της οικογένειάς του» χάθηκε περίπου στη 01:30 τοπική ώρα (08:30 ώρα Ελλάδας) χθες, διευκρίνισε ο Κλάρενς Τόγκερετς, εκπρόσωπος της εταιρείας Latitude Air Ambulance στην οποία ανήκει το αεροσκάφος.

Η εταιρεία αυτή, με έδρα τον Καναδά, διαθέτει στόλο δέκα αεροσκαφών που πραγματοποιούν αερομεταφορές ασθενών, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η αμερικανική Ακτοφυλακή διευκρίνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν στη διάρκεια της νύκτας, ενώ συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί.

Η κυβέρνηση των Βερμούδων είναι σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τις οικογένειες των επιβαινόντων, επεσήμανε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντέιβιντ Μπερτ σε ανάρτησή του στο Instagram. «Προσευχόμαστε και οι έξι άνθρωποι να εντοπιστούν ασφαλείς», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από τις Βερμούδες στις 12:41 τη νύκτα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου FlightAware. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της πτήσης βρισκόταν σε ύψος 24.000 ποδιών προτού κατέβει στα 13.000 πόδια για περίπου δύο λεπτά, λίγη ώρα προτού ο πύργος ελέγχου χάσει την επαφή του με το αεροπλάνο.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός της Βοστόνης Boston 25 μετέδωσε ηχητικό από το αεροδρόμιο Λόγκαν της πόλης στο οποίο ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να ρωτά τον πιλότο του Gulfstream: «Είπατε ότι πετάτε στα τυφλά; Αυτό είπατε;».

Ο ελεγκτής στη συνέχεια ρώτησε να υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο αεροσκάφος, όμως δεν ακούστηκε απάντηση.

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