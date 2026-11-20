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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, 19/11, σε νεοκλασικό κτίριο στην Κορώνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικά κτίσματα.
Το κτίριο βρίσκεται στην πλατεία Μώλου και, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η φωτιά εκδηλώθηκε στον όροφο, ενώ στο ισόγειο λειτουργούσε καφετέρια.
Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με συνέπεια να καταρρεύσει η στέγη του ιστορικού κτιρίου.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα από την Καλαμάτα και το Πεταλίδι, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην περιοχή.
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