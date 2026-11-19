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Νέο κύκλο κινητοποιήσεων ετοιμάζουν οι αγρότες, με το ενδεχόμενο αποκλεισμού εθνικών οδών πριν από τα Χριστούγεννα να παραμένει ανοιχτό. Η απόφασή τους θα εξαρτηθεί από την έκβαση των συζητήσεων με την κυβέρνηση και το κατά πόσο θα υπάρξει συμφωνία στα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν από τη Μαγνησία, όπου στις 24 Νοεμβρίου οι αγρότες σχεδιάζουν συλλαλητήριο και κατάληψη του λιμανιού του Βόλου. Την επόμενη ημέρα, 25 Νοεμβρίου, προγραμματίζουν να συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία των συνδικάτων.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει οριστεί για τις 6 Δεκεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας. Στη συνάντηση αυτή θα διαμορφωθεί το πλαίσιο των διεκδικήσεων που θα παρουσιάσουν στον πρωθυπουργό, με τους αγρότες να επιδιώκουν συνάντηση μαζί του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της σύσκεψης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με την κυβέρνηση, οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς δρόμων με τρακτέρ, ακόμη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

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