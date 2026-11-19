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Μια πρωτοφανής διπλωματική συνάντηση, με ισχυρούς συμβολισμούς αλλά περιορισμένα πρακτικά αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 στη Σενζέν της Κίνας, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχαν στην πρώτη τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου, χωρίς την παρουσία άλλων ηγετών.

Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 90 λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε μια απομονωμένη βίλα δίπλα σε λίμνη, ολοκληρώθηκε με την έκδοση μιας κοινής διακήρυξης ειρήνης, στην οποία οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, πίσω από τις ιστορικές διατυπώσεις και τις εικόνες ενότητας, δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη συμφωνία για την έναρξη τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων, ένα ζήτημα που ο Τραμπ επιδιώκει εδώ και χρόνια να θέσει στο επίκεντρο των σχέσεών του με τη Μόσχα και το Πεκίνο. Η Κίνα εξακολουθεί να απορρίπτει μια τέτοια διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνα των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνάντηση, χαρακτήρισε τη σύνοδο ιστορική, υποστηρίζοντας ότι οι τρεις χώρες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια νέα πορεία στις διεθνείς σχέσεις. Σε δηλώσεις του στο NBC, βαθμολόγησε τη συνάντηση με «12 στα 10», κάνοντας λόγο για φανταστικές σχέσεις που οικοδομήθηκαν μεταξύ των ηγετών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, η τριήμερη διπλωματική περιοδεία του Αμερικανού προέδρου στην Ασία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικές απτές επιτυχίες, παρά τις επανειλημμένες αναφορές του ότι επιδιώκει να γράψει ιστορία και να συμβάλει στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Η σύνοδος ανέδειξε κυρίως τις διαφορετικές επιδιώξεις των τριών ηγετών και τη διαμόρφωση μιας ολοένα πιο πολυπολικής διεθνούς τάξης. Για τον Σι Τζινπίνγκ, η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία να παρουσιάσει την Κίνα ως δύναμη που μπορεί να συγκαλεί και να επηρεάζει τις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του υπογράμμισε ότι όταν οι μεγάλες δυνάμεις συνυπάρχουν αρμονικά, ο κόσμος βρίσκεται σε ειρήνη, ενώ όταν συγκρούονται, επικρατεί αναταραχή. Παράλληλα, κάλεσε τις τρεις χώρες να εγκαταλείψουν τη λογική του Ψυχρού Πολέμου και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να αποφεύγονται επικίνδυνες παρερμηνείες.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Washington Post, ο Σι ήταν ίσως ο μεγαλύτερος κερδισμένος της συνάντησης, καθώς κατάφερε να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα του Πεκίνου χωρίς να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα πυρηνικά ή να εμπλακεί άμεσα στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Η Κίνα επιδίωξε να προβάλει τον ρόλο της ως δύναμης που μπορεί να συνδιαμορφώνει το διεθνές σύστημα, διατηρώντας παράλληλα τα στρατηγικά της περιθώρια.

Για τον Πούτιν, η παρουσία του στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας αποτέλεσε σημαντική διπλωματική επιτυχία, καθώς προσέφερε στη Ρωσία διεθνή αναγνώριση σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία της παραμένει επιβαρυμένη από τις δυτικές κυρώσεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Παρά το γεγονός ότι η ρωσική οικονομία είναι πολύ μικρότερη από την κινεζική και την αμερικανική, ο Ρώσος πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει τη χώρα του ως ισότιμο γεωπολιτικό συνομιλητή των δύο υπερδυνάμεων.

Το πλέον κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, παρέμεινε εκτός της κοινής διακήρυξης: ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι τρεις ηγέτες δεν ανακοίνωσαν κάποια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ενώ δεν υπήρξε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενες πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης. Ο Πούτιν αναφέρθηκε στα κοινά συμφέροντα των τριών χωρών σχετικά με την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, χωρίς όμως να παρουσιάσει κάποια νέα πρόταση.

Η απουσία της Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών χωρών από τις συνομιλίες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι μια νέα εκδοχή της συμφωνίας της Γιάλτας δεν μπορεί να φέρει ειρήνη, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει βιώσιμη διευθέτηση. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας «Γιάλτας 2.0», δηλαδή μιας συνεννόησης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων που θα καθορίζει το μέλλον μικρότερων κρατών χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

Η Ρωσία δεν θα μπορέσει να υπερισχύσει της ακλόνητης στήριξης των βασικών συμμάχων της Ουκρανίας, δήλωσαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας σε κοινό τους ανακοινωθέν, μετά τη συνάντηση κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο. Οι τέσσερις ηγέτες κάλεσαν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε μια ενεργειακή εκεχειρία για τον χειμώνα, ως πρώτο βήμα προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να εφοδιάσουν την Ουκρανία με επιπλέον συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με το Politico Germany και τη Welt, ο Τραμπ τηλεφώνησε, στον Τζάρεντ Κούσνερ, που συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου, από το Air Force One του για να συζητήσει σύντομα τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, φέρεται να ξέσπασε σε «παραλήρημα» και να επέκρινε την ΕΕ για την παροχή περαιτέρω δισεκατομμυρίων σε βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσαν δύο πηγές στον Hans von der Burchard του Politico.

Ο Πούτιν απέρριψε τις συγκρίσεις με τη διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, υποστηρίζοντας ότι εκείνη δεν διαίρεσε τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής, αλλά αναγνώρισε μια ήδη διαμορφωμένη πραγματικότητα. Ωστόσο, η αναφορά του στις «πραγματικότητες επί του εδάφους» στις σημερινές συγκρούσεις ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι η Μόσχα επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις εδαφικές της διεκδικήσεις στην Ουκρανία.

Με εμφανή διάθεση επίδειξης ισχύος και στέλνοντας μηνύματα προς το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε συνέντευξή του, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη, καλώντας τους Ευρωπαίους να προσέλθουν στη Μόσχα και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι «δεν έχουν κανένα κίνητρο να συμφωνήσουν σε μια παύση των εχθροπραξιών και στη δημιουργία συνθηκών για μια μακροπρόθεσμη, όπως έχω ήδη πει, μόνιμη ειρήνη, στοχευμένη και προσανατολισμένη στο μέλλον. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε. Εάν οι ουκρανικές αρχές και οι χρηματοδότες τους κατανοήσουν αυτές τις πραγματικότητες, τότε πιστεύω ότι οι συμβιβασμοί για τους οποίους μιλάμε και τους οποίους ανέφερα θα καρποφορήσουν».

Putin on Ukraine:



We didn't start the Ukraine war. We didn't start any wars.



Ukraine was already waging war, and we tried to put an end to it. pic.twitter.com/gOBaamLAMv — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε και η αναφορά της κοινής διακήρυξης στην ασυλία των κρατικών αξιωματούχων έναντι διεθνών δικαστικών διαδικασιών. Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της προστασίας αυτής της ασυλίας και εξέφρασαν επιφυλάξεις για την άσκηση αρμοδιοτήτων από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η συγκεκριμένη θέση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση του Πούτιν, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κατηγορίες τις οποίες η Μόσχα απορρίπτει.

Παράλληλα, οι τρεις χώρες συμφώνησαν να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, ώστε ο οργανισμός να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις διεθνείς προκλήσεις, καθώς και να ενισχύσουν την παραγωγή και την προμήθεια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων. Η αναφορά αυτή αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Στο μεταξύ, η θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Σι στον Τραμπ στο αεροδρόμιο της Σενζέν αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της επίσκεψης. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε προσωπικά τον Αμερικανό ομόλογό του, κάτι που δεν είχε κάνει για άλλον ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε την προεδρία. Η υποδοχή, με στρατιωτικά αγήματα, χορευτικά συγκροτήματα και έντονη τελετουργική παρουσία, ανταπέδωσε αντίστοιχη κίνηση του Τραμπ κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ.

Η προσωπική διπλωματία του Τραμπ βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της συνόδου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει τόσο τον Σι όσο και τον Πούτιν φίλους του και να υποστηρίζει ότι οι προσωπικές τους σχέσεις μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικές εντάσεις. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Washington Post, η εικόνα αυτή δεν αναιρεί τις βαθιές στρατηγικές διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, ιδίως σε ζητήματα όπως οι προηγμένοι ημιαγωγοί τεχνητής νοημοσύνης, οι δασμοί και οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

JUST NOW: President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet in China.



“We've known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start.” pic.twitter.com/PqaoFaSa1C — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Επιπλέον, η Ταϊβάν παρέμεινε ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής. Ο Σι κάλεσε τον Τραμπ να επιδείξει τη «σωστή στάση», προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η συνάντηση προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, χαρακτήρισε τη σύνοδο ιστορική διπλωματική αποτυχία και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προσφέρει πολιτική νομιμοποίηση στους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών για χάρη μιας επικοινωνιακής εμφάνισης.

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