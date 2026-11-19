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Η απουσία των Ευρωπαίων ηγετών από μια συνάντηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς εξελίξεις.

Η τριμερής συνάντηση, στο πλαίσιο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), φέρνει κοντά τρεις ηγέτες με καθοριστική επιρροή στην παγκόσμια ασφάλεια, το διεθνές εμπόριο και τις ενεργειακές αγορές.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων «προς όφελος όλων των εθνών», παρά τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου. Δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την παγκόσμια ασφάλεια, να «μεταρρυθμίσουν τον ΟΗΕ», να σταθεροποιήσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό, να «αποτρέψουν καταχρήσεις εξουσίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» και να μειώσουν τους πυρηνικούς κινδύνους και επαναβεβαίωσαν ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί».

Παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ήλπιζαν ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν θα συζητούνταν χωρίς τη συμμετοχή τους σε αυτή την τριμερή συνάντηση, ο Τραμπ έθεσε το θέμα επί τάπητος και όχι μόνο αυτό, αφού χαρακτήρισε τη σύρραξη ως «πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». «Πιστεύω πως ο Πούτιν, και ελπίζω και η άλλη πλευρά, θα ήθελαν να δουν ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι τιμή μου να είμαι μαζί με τον Βλαντίμιρ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

JUST NOW: President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet in China.



“We've known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start.” pic.twitter.com/PqaoFaSa1C — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Ο Πούτιν στη συνέχεια επιδόθηκε σε επίδειξη ισχύος μέσω προειδοποιήσεων προς το Κίεβο και την Ευρώπη, εμφανώς ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της τριμερής.

Ακόμη και αν η συνάντηση δεν οδηγούσε σε σημαντικές διπλωματικές συμφωνίες, ο συμβολισμός της είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις παγκοσμίως, παραμένει εκτός μιας συζήτησης που αφορά άμεσα την ασφάλεια και τα οικονομικά της συμφέροντα.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στην οικονομική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητά της να διαμορφώνει τις σημαντικότερες γεωπολιτικές αποφάσεις.

Η οικονομική ισχύς της Ευρώπης δεν έχει μετατραπεί σε αντίστοιχη πολιτική επιρροή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του παγκόσμιου εμπορίου. Το 2025, το εμπόριό της με τον υπόλοιπο κόσμο ξεπέρασε τα 8 τρισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 16% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό την έφερε μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Ωστόσο, η οικονομική της θέση δεν έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη γεωπολιτική επιρροή.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανισορροπίας. Οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα έχει άμεσες συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη σταθερότητα της περιοχής και το μέλλον των σχέσεων της Ουκρανίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Πριν από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε τη σημαντικότερη αγορά ενέργειας για τη Μόσχα. Η Ρωσία κάλυπτε περίπου το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ και το ένα τέταρτο των εισαγωγών πετρελαίου το 2021, αποκομίζοντας περίπου 100 δισ. ευρώ από ενεργειακά έσοδα.

Η διακοπή αυτών των εμπορικών σχέσεων αναδιαμόρφωσε στη συνέχεια τις ενεργειακές συνεργασίες της Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδείχθηκαν σε σημαντικό εναλλακτικό προμηθευτή, καλύπτοντας σήμερα σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών εισαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα μπορούσε, επομένως, να επηρεάσει όχι μόνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών.

Παρά τα τόσο σημαντικά διακυβεύματα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία χωρίς να δίνει στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κεντρικό ρόλο. Από την πλευρά της, και η Μόσχα έχει αντισταθεί στις προσπάθειες της Ευρώπης να εξασφαλίσει θέση στις διαπραγματεύσεις.

Η σύγκρουση με το Ιράν αναδεικνύει περαιτέρω τους διπλωματικούς περιορισμούς της Ευρώπης

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην προσπάθειά της να μετατρέψει τη διπλωματική εμπειρία της σε ουσιαστική γεωπολιτική επιρροή.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία είναι επισήμως γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA). Στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα.

Αυτή η διπλωματική εμπειρία θα μπορούσε θεωρητικά να δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να συμβάλει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την περιφερειακή ασφάλεια.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στις συζητήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποκατάσταση της εμπορικής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, μια εξαιρετικά σημαντική θαλάσσια οδό για τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αντίδραση στην τρέχουσα σύγκρουση έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό σε διπλωματικές τοποθετήσεις, χωρίς η Ευρώπη να έχει αναλάβει κεντρικό διαπραγματευτικό ρόλο.

Χώρες όπως το Πακιστάν και το Κατάρ έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς διπλωματικούς παράγοντες στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η γεωγραφική εγγύτητα, οι υφιστάμενες σχέσεις και τα δίκτυα διαμεσολάβησης μπορούν να διαμορφώσουν την επιρροή ενός κράτους ανεξάρτητα από το οικονομικό του μέγεθος.

Το ευρύτερο συμπέρασμα είναι ότι η οικονομική ισχύς δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τη δυνατότητα επηρεασμού της έκβασης διεθνών συγκρούσεων.

Γιατί η ΕΕ δυσκολεύεται να λειτουργήσει ως γεωπολιτική δύναμη

Η θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που εξηγούν την περιορισμένη γεωπολιτική της επιρροή.

Οι αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική απαιτούν συχνά συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών-μελών, γεγονός που δυσκολεύει τη διαμόρφωση ενιαίας θέσης όταν υπάρχουν αποκλίσεις στα εθνικά συμφέροντα.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διατηρούν σημαντικό έλεγχο στις δικές τους αμυντικές και πολιτικές ασφάλειας.

Οι διαφωνίες αυτές γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς στις σχέσεις με τη Ρωσία. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν γενικά τη Μόσχα ως άμεση απειλή για την ασφάλειά τους, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες διατηρούσαν ιστορικά διαφορετική προσέγγιση ως προς τη διπλωματική συνεργασία και την οικονομική δραστηριότητα με τη Ρωσία.

Ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ευρώπης.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ δαπάνησαν συνολικά 418 δισ. ευρώ για την άμυνα το 2025, ποσό αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές δεν συνιστούν έναν ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό.

Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των επιμέρους κυβερνήσεων, ενώ η συλλογική άμυνα της Ευρώπης εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ΝΑΤΟ και τις στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ.

Κατά συνέπεια, οι σημαντικές ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες δεν εξασφαλίζουν αυτομάτως στην ΕΕ τα ενιαία στρατιωτικά και διπλωματικά μέσα που διαθέτουν μεγάλες δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορεί η Ευρώπη να ενισχύσει τη θέση της στις διεθνείς εξελίξεις;

Αναγνωρίζοντας αυτούς τους περιορισμούς, η Γαλλία, η Γερμανία και ακόμη εννέα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ζητήσει μεταρρυθμίσεις που θα επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική και θα περιορίσουν τη δυνατότητα μεμονωμένων κυβερνήσεων να μπλοκάρουν τις συλλογικές πρωτοβουλίες.

Οι προτάσεις αυτές αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία ότι το υφιστάμενο σύστημα λήψης αποφάσεων περιορίζει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιδρά αποτελεσματικά στις διεθνείς κρίσεις.

Ωστόσο, η θεσμική μεταρρύθμιση από μόνη της ενδέχεται να μην αρκεί.

Οι πολιτικές διαφωνίες, οι ανταγωνιστικές εθνικές προτεραιότητες και η αυξανόμενη επιρροή πολιτικών κομμάτων που αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τις προσπάθειες διαμόρφωσης μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Η Ευρώπη βρίσκεται, επομένως, αντιμέτωπη με ένα ευρύτερο στρατηγικό ερώτημα σχετικά με τη διεθνή της ταυτότητα: Θα συνεχίσει να λειτουργεί κυρίως ως οικονομική και κανονιστική δύναμη ή θα αναπτύξει τις πολιτικές και στρατιωτικές δυνατότητες που απαιτούνται για να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια ασφάλεια;

Τι σημαίνει για την Ευρώπη η συνάντηση Τραμπ – Σι – Πούτιν

Η τριμερής συνάντηση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο σημαντικές διεθνείς αποφάσεις μπορούν να διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο μέσα από απευθείας επαφές μεταξύ ισχυρών κρατών, ακόμη και έξω από τους παραδοσιακούς πολυμερείς θεσμούς στους οποίους οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διαθέτουν σημαντική εκπροσώπηση.

Για την Ευρώπη, οι επιπτώσεις ξεπερνούν την απλή διπλωματική της παρουσία ή απουσία.

Οι συζητήσεις για την Ουκρανία θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα την εδαφική και ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.

θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα την εδαφική και ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι διαπραγματεύσεις για το Ιράν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα.

θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο εμπόριο και την τεχνολογία θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης.

Η απουσία της ΕΕ από τη συγκεκριμένη συνάντηση δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει χάσει την οικονομική της σημασία ή τη διπλωματική της αξία.

Αντίθετα, αναδεικνύει τη δυσκολία μετατροπής των συλλογικών οικονομικών πόρων σε συντονισμένη γεωπολιτική δράση.

Εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν καταφέρουν να διαμορφώσουν μεγαλύτερη σύγκλιση στην εξωτερική πολιτική, στις αμυντικές προτεραιότητες και στα στρατηγικά τους συμφέροντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να παραμείνει ένας σημαντικός παράγοντας των διεθνών εξελίξεων, χωρίς όμως να διαθέτει αντίστοιχο ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον της.

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