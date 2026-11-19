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Πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες ανετράπη και βυθίστηκε σε μικρή απόσταση από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένα κοριτσάκι ηλικίας έξι ετών.

Το σκάφος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την πόλη Σφαξ της Τυνησίας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ιταλικής ακτοφυλακής, οι οποίες διέσωσαν συνολικά 50 ναυαγούς.

Η επιχείρηση διάσωσης και η προέλευση των επιβαινόντων

Μεταξύ των 50 ανθρώπων που διασώθηκαν περιλαμβάνονται δέκα γυναίκες και τρία ανήλικα παιδιά. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στον μόλο «Πάπας Φραγκίσκος» της Λαμπεντούζα, όπου τους παρασχέθηκε η αναγκαία φροντίδα. Κατά τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε πως αγνοείται ένα εξάχρονο κορίτσι.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι διασωθέντες προέρχονται, μεταξύ άλλων, από χώρες όπως η Γκάμπια, η Ακτή Ελεφαντοστού, το Καμερούν, η Γουινέα και το Μάλι.

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