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Μέχρι πρότινος, όταν ο Έλληνας άκουγε για «κιτ επιβίωσης», το μυαλό του πήγαινε σε κάποια αμερικανική ταινία καταστροφής, με τον πρωταγωνιστή να κατεβαίνει στο υπόγειο, να ασφαλίζει τη μεταλλική πόρτα και να περιμένει να περάσει ο πυρηνικός όλεθρος.

Τώρα, όμως, τα πράγματα σοβάρεψαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς συνέστησε να είμαστε προετοιμασμένοι για 72 ώρες έκτακτης ανάγκης και, όπως φαίνεται, αρκετοί Έλληνες αποφάσισαν να πάρουν το μήνυμα τοις μετρητοίς.

Άλλωστε, σε μια Ευρώπη που συζητά όλο και συχνότερα για πολεμικές απειλές, καταφύγια, μπλακάουτ, κυβερνοεπιθέσεις και κάθε πιθανή ή απίθανη καταστροφή, γιατί να μη βάλουμε δίπλα στα μακαρόνια και τις φακές μερικές κονσέρβες παραπάνω;

Και επειδή είμαστε και μεσογειακός λαός, η επιβίωση δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα μίζερη. Λίγη τεκίλα, ένα αντηλιακό και, αν περισσέψει χώρος στο σακίδιο, κανένα πακέτο ξηρούς καρπούς. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βρει η καταστροφή.

Από τις Βρυξέλλες στα καταφύγια

Η ιστορία ξεκίνησε με την ευρωπαϊκή στρατηγική ετοιμότητας, που έβαλε στο τραπέζι την ανάγκη να μπορούν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις πρώτες 72 ώρες μιας σοβαρής κρίσης.

Η σύσταση μπορεί να έχει μια απολύτως λογική βάση: φυσικές καταστροφές, διακοπές ρεύματος, πλημμύρες ή άλλες καταστάσεις στις οποίες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δυσκολεύονται να ανταποκριθούν αμέσως.

Μόνο που η συζήτηση στην Ευρώπη δεν έμεινε στις πλημμύρες και στους σεισμούς. Συνδέθηκε με την πολεμική ανασφάλεια, τη Ρωσία, την ανάγκη πολιτικής προστασίας και την επαναφορά των καταφυγίων στη δημόσια συζήτηση.

Κάπως έτσι, το σακίδιο με τα απολύτως απαραίτητα απέκτησε σχεδόν γεωπολιτική σημασία. Από τη μια οι ηγέτες μιλούν για ασφάλεια και ανθεκτικότητα και από την άλλη οι πολίτες αναρωτιούνται αν πρέπει να αρχίσουν να αποθηκεύουν εμφιαλωμένα νερά κάτω από το κρεβάτι.

Η προετοιμασία για μια έκτακτη ανάγκη είναι ασφαλώς λογική. Η μετατροπή της σε μόνιμη ψυχολογία επικείμενης καταστροφής είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση.

Οι Έλληνες πήραν τα καρότσια και ξεκίνησαν

Και εδώ έρχονται τα στοιχεία της NielsenIQ, που δημοσιεύει η «Καθημερινή», για να δώσουν μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εικόνα.

Στο διάστημα 1–8 Νοεμβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή εβδομάδα, οι πωλήσεις αντισηπτικών εκτοξεύτηκαν κατά 322,6%. Τα έτοιμα γεύματα αυξήθηκαν κατά 151,4%, το κρέας σε κονσέρβα κατά 127,3%, οι σούπες κατά 57,7% και τα ψάρια σε κονσέρβα κατά 47,8%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι μπαταρίες, με 41,5%, ενώ αυξήσεις καταγράφηκαν σε αρκετές ακόμη κατηγορίες προϊόντων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία της Skroutz, για τις μεταβολές στις αναζητήσεις και αγορές ειδών επιβίωσης: 535% πάνω τα προϊόντα φωτισμού κάμπινγκ, 461% οι γεννήτριες, 358% τα ραδιόφωνα και 356% τα κιτ επιβίωσης.

Με άλλα λόγια, δεν αποκλείεται σύντομα να χρειάζεται κανείς να κλείσει ραντεβού για να αγοράσει φακό, όπως κάποτε περίμενε στην ουρά για μια καινούργια ηλεκτρονική συσκευή.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προετοιμασία για μια υποθετική κρίση φαίνεται να αποκτά ήδη πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα. Ο φόβος, η ανασφάλεια, αλλά και η απλή περιέργεια δημιουργούν μια νέα αγορά, με προϊόντα που μέχρι πρόσφατα απασχολούσαν κυρίως τους λάτρεις του κάμπινγκ.

Η επιβίωση θέλει και το στιλ της

Το πιο διασκεδαστικό, πάντως, είναι η εικόνα που δημιουργείται αν φανταστεί κανείς το ελληνικό κιτ επιβίωσης.

Μια κονσέρβα τόνου, δύο πακέτα παξιμάδια, μπαταρίες, φακός, ραδιόφωνο, αντισηπτικό και, για να μη χαθεί εντελώς η επαφή με τον πολιτισμό, ένα μπουκάλι τεκίλα.

Και φυσικά αντηλιακό. Διότι μπορεί να καταρρεύσουν οι επικοινωνίες, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πάθουμε και έγκαυμα.

Το αστείο, βέβαια, σταματά εκεί όπου αρχίζει η πραγματική ανασφάλεια. Διότι πίσω από τα εντυπωσιακά ποσοστά βρίσκεται μια ευρωπαϊκή κοινωνία που ακούει ολοένα και συχνότερα ότι πρέπει να προετοιμάζεται για τα χειρότερα.

Και κάπου ανάμεσα στις συστάσεις των Βρυξελλών, στις συζητήσεις για καταφύγια και στις αγορές πανικού, γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα:

Μήπως τελικά, αντί να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, οι Ευρωπαίοι εκπαιδεύονται να ζουν με τον φόβο;

Πάντως, αν ποτέ χρειαστεί να περάσουμε 72 ώρες αποκλεισμένοι από τον έξω κόσμο, το πιθανότερο είναι ότι ο Έλληνας θα βρει τρόπο να οργανώσει και τραπέζι.

Αρκεί να μην έχει ξεχάσει το ανοιχτήρι.

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