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Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένα ζευγάρι φέρεται να πούλησε το νεογέννητο μωρό του έναντι χρηματικής αμοιβής προκειμένου να αγοράσει αυτοκίνητο.

Η υπόθεση ξετυλίχτηκε όταν έξι μήνες αφότου γέννησε, μια μητέρα πέρασε την πόρτα της Ασφάλειας Πύργου και είπε στους αστυνομικούς τι είχε συμβεί.

Το αγοράκι, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ήταν μόλις τριών ημερών όταν το παρέδωσαν σε άλλη γυναίκα. Το ποσό που υποστήριξε ότι έλαβαν ήταν 3.500 ευρώ και με αυτά τα χρήματα, όπως ανέφερε, αγόρασαν ένα Citroën Xsara.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η γυναίκα είχε γεννήσει τον Ιανουάριο, σε νοσοκομείο της Πάτρας. Τον Ιούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τύψεις για όσα είχαν συμβεί την οδήγησαν να μεταβεί με δική της πρωτοβουλία στην Ασφάλεια Πύργου και να καταθέσει όσα, όπως υποστήριξε, έγιναν τις πρώτες ημέρες της ζωής του παιδιού της.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση αναζήτησαν τον φάκελο της γέννας στο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για την υπόθεση.

Η γυναίκα που πήρε το βρέφος αρνείται ότι έδωσε χρήματα

Πριν από λίγες ημέρες, αστυνομικοί εντόπισαν στον Πύργο τη γυναίκα που είχε αναλάβει το βρέφος. Η συγκεκριμένη γυναίκα διαμένει στον Ασπρόπυργο και είχε επισκεφθεί τον Πύργο μαζί με το αγοράκι, καθώς διατηρεί συγγενικούς δεσμούς με την περιοχή.

Η γυναίκα φέρεται να επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς ότι είχε παραλάβει το βρέφος, υποστηρίζοντας πως το πήρε με σκοπό να το μεγαλώσει. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι κατέβαλε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για την παραλαβή του παιδιού.

Το αν υπήρξε πράγματι χρηματικό αντάλλαγμα παραμένει υπό διερεύνηση από την Ασφάλεια Πύργου, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεογέννητο παραδόθηκε στη συγκεκριμένη γυναίκα.

Το αγοράκι βρίσκεται πλέον σε νοσοκομείο, με εισαγγελική εντολή, όπου φυλάσσεται από αστυνομικούς. Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση για το μέλλον του παιδιού και συγκεκριμένα για το εάν θα επιστρέψει στη γυναίκα που το φρόντιζε ή εάν θα μεταφερθεί σε δομή παιδικής προστασίας.

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