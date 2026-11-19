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H Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μία από τις σοβαρότερες, αλλά συχνά υποτιμημένες, απειλές για τη δημόσια υγεία: την αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά.
Η μικροβιακή αντοχή είναι ήδη παρούσα στα ελληνικά νοσοκομεία και στην κοινότητα, δυσχεραίνει τη θεραπεία συχνών και σοβαρών λοιμώξεων, αυξάνει τη διάρκεια νοσηλείας, το κόστος περίθαλψης και τον κίνδυνο θανάτου. Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (ΕΕΛ), με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή (World Antimicrobial Resistance Awareness Week) ξεκαθαρίζει ότι : «Η μικροβιακή αντοχή δεν περιμένει. Ούτε εμείς μπορούμε να περιμένουμε»
Αναλυτικά η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν με τα τελευταία διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), για το έτος 2024:
Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικά δεδομένα. Αντιπροσωπεύουν ασθενείς με:
Η μικροβιακή αντοχή δεν περιορίζεται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Απειλεί την ασφάλεια της σύγχρονης ιατρικής: τις μεταμοσχεύσεις, τη χημειοθεραπεία, τις μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, τη φροντίδα των πρόωρων νεογνών και τη θεραπεία των ευάλωτων ασθενών.
Ακόμη και μια συνηθισμένη ουρολοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα όταν το υπεύθυνο βακτήριο είναι ανθεκτικό στα διαθέσιμα αντιβιοτικά.
Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών, η ανεπαρκής πρόληψη των λοιμώξεων, η διασπορά ανθεκτικών μικροοργανισμών και η ελλιπής εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής αντιμικροβιακής θεραπείας συμβάλλουν στη διαιώνιση του προβλήματος.
Η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής απαιτεί σταθερή πολιτική βούληση, επαρκείς πόρους, μετρήσιμους στόχους και συνεχή αξιολόγηση.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής απαιτεί και τη συμμετοχή όλων μας.
«Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Ελληνικό σύστημα υγείας. Η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης αντιβιοτικών και σοβαρών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά βακτήρια.» δηλώνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων Καθηγητής Νικόλαος Β. Σύψας και συνεχίζει: «Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως κανονικότητα ότι ασθενείς κινδυνεύουν από λοιμώξεις για τις οποίες οι θεραπευτικές επιλογές είναι ολοένα πιο περιορισμένες.
Η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις προσπάθειες των επαγγελματιών υγείας. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, με ουσιαστική χρηματοδότηση, στελέχωση, πρόληψη, επιτήρηση και λογοδοσία.
Κάθε αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται σωστά προστατεύει όχι μόνο τον σημερινό ασθενή, αλλά και τη δυνατότητα να θεραπεύουμε αποτελεσματικά τις λοιμώξεις στο μέλλον.» επισημαίνει ο πρόεδρος.
Με κεντρικό μήνυμα «Μία Υγεία, μία δράση: Προλαμβάνουμε τη μικροβιακή αντοχή τώρα», η Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης 2026 υπενθυμίζει ότι η προστασία της αποτελεσματικότητας των αντιμικροβιακών φαρμάκων είναι συλλογική ευθύνη.
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