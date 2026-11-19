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Αφού πρώτα τον άδειασε κανονικά για τα όσα είπε για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τώρα ο Δημήτρης Καιρίδης πλέκει το εγκώμιο του Άδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο Άδωνις είναι παλληκάρι και έχει βγει στα δύσκολα και έχει υπερασπιστεί τους συναδέλφους, έχει μια ομαδικότητα στην αντίληψή του για την πολιτική που είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ ευπρόσδεκτη και ελκυστική».

«Από εκεί και πέρα δεν είναι κανένα μικρό παιδί ο Άδωνις ο οποίος χρειάζεται την δικιά μας Proderm, έχει την άποψή του. Έδωσε τις εξηγήσεις του με το πόρισμα Τσεβά και τους νεκρούς που αναφέρονται εκεί και νομίζω ότι το θέμα πάει παρακάτω, αν κάποιοι θέλουν να δημιουργούνε παραπολιτική συζήτηση δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα», είπε.

Το λες και στροφή 180 μοιρών…

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