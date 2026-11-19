Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται σήμερα, Πέμπτη, για το ντεμπούτο της στον Nasdaq έπειτα από μια ιστορική δημόσια εγγραφή 81,3 δισ. δολαρίων, τα επτά ιδρυτικά της στελέχη —μεταξύ των οποίων ένας άθεος που συνάντησε τον Πάπα, ένας πρώην δημοσιογράφος λάτρης της πανκ και μια πρόεδρος που συμβουλευόταν λούτρινα ζωάκια— αναμένεται να δουν την περιουσία τους να εκτινάσσεται στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια έκαστος.
Πριν από περίπου έξι χρόνια, επτά στελέχη αποχώρησαν από την OpenAI για να δημιουργήσουν τη δική τους ανταγωνιστική εταιρεία απέναντι στο ChatGPT. Η ομάδα αυτή, που περιλαμβάνει έναν φοιτητή που εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο, τρεις κατόχους διδακτορικού, έναν πρώην ρεπόρτερ και δύο αδέλφια που μικρά τσακώνονταν για τα παιχνίδια τους, βρίσκεται πλέον στην κορυφή μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εστιάζει στους πιθανούς κινδύνους της τεχνολογίας, όπως αναφέρει η New York Post.
Ο 34χρονος Κρίστοφερ Όλα μεγάλωσε ως ευαγγελικός χριστιανός, αλλά στα 15 του έγινε άθεος και πέρασε τα εφηβικά του χρόνια ασκώντας έντονη κριτική στην οργανωμένη θρησκεία. Σε ανάρτησή του το 2010 είχε αμφισβητήσει τον Θεό της Βίβλου, κατηγορώντας τον για γενοκτονία, βρεφοκτονία, προώθηση της δουλείας και εντολές για βιασμούς.
Ωστόσο, τον Μάιο του 2026, ο 34χρονος —ο οποίος έχει εγκαταλείψει τις πανεπιστημιακές του σπουδές— συνάντησε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό, εξασφαλίζοντας ρόλο ομιλητή στην παρουσίαση της πρώτης εγκυκλίου του Ποντίφηκα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η συνάντηση συνέπεσε με τη συμμετοχή του Όλα στην ανάπτυξη του λεγόμενου «εγγράφου ψυχής» του Claude, ενός συνόλου αρχών που καθοδηγεί τη συμπεριφορά του διαλογικού ρομπότ (chatbot). Παράλληλα, ηγείται ερευνών για τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και το κατά πόσο μπορούν να αποκτήσουν κάτι που μοιάζει με συνείδηση. Εκπρόσωποι της Anthropic έχουν δηλώσει στη «New York Post» ότι τα εφηβικά κείμενα του Όλα δεν απηχούν πλέον τις απόψεις του και ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τη θρησκεία και τους πιστούς.
Ο 39χρονος απόφοιτος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), Τομ Μπράουν, συνίδρυσε στο παρελθόν την εφαρμογή γνωριμιών «Grouper» (η οποία έφερνε σε επαφή παρέες αγνώστων για ποτό), εν μέρει επειδή ο ίδιος ένιωθε ιδιαίτερα αμήχανος κοινωνικά μεγαλώνοντας.
Τον Ιούνιο, ο Μπράουν κλήθηκε να αναλάβει τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, όταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραπονέθηκαν ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, συμπεριφερόταν «παράξενα», σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το περιοδικό «Wired». Η αλλαγή αυτή έγινε αφότου η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές των ισχυρών μοντέλων «Mythos» και «Fable» της εταιρείας. Επιπλέον, σύμφωνα με την εφημερίδα «Wall Street Journal», ο Μπράουν βοήθησε στην εξομάλυνση των τεταμένων σχέσεων της εταιρείας με τον Έλον Μασκ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν του παρουσιάστηκε ένα σύστημα AI ικανό να παίζει βιντεοπαιχνίδια. Ακολούθησε συμφωνία της Anthropic για ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος από τη SpaceX του Μασκ έναντι 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον μήνα.
Η 39χρονη πρόεδρος και επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Anthropic, Ντανιέλα Αμοντέι, χρησιμοποιούσε παλαιότερα μια ασυνήθιστη μέθοδο για τη διαχείριση των εργασιακών εντάσεων. Όταν εργαζόταν στην OpenAI, εκείνη και ο σύζυγός της, Χόλντεν Καρνόφσκι, συμβουλεύονταν μια συλλογή από λούτρινα ζωάκια, μεταξύ των οποίων η «Τζίντζι», μια τεμπέλα γάτα που τους «συμβούλευε» να ακυρώνουν συναντήσεις και να αποφεύγουν την υπερβολική εργασία.
Η διαχείριση δύσκολων χαρακτήρων της ήταν οικεία, καθώς πέρασε τα παιδικά της χρόνια τσακωνόμενη με τον μεγαλύτερο αδελφό της και διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο, κλέβοντάς του συχνά τα παιχνίδια, όπως ανέφερε η ίδια σε ομιλία της σε φοιτητές του Στάνφορντ νωρίτερα φέτος. Σε αντίθεση με τον αδελφό της, η Ντανιέλα αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ με πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας το 2009, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, αναρωτώμενη τότε ποιος θα την προσλάμβανε χωρίς τεχνικές δεξιότητες.
Ο 38χρονος Τζακ Κλαρκ σπούδασε αγγλική φιλολογία και δημιουργική γραφή και εργάστηκε ως ρεπόρτερ στο «Bloomberg Businessweek», προτού εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία το 2016 για να ενταχθεί στην OpenAI, όπου ανέλαβε διευθυντής πολιτικής. Στην Anthropic ηγείται ενός ινστιτούτου που εξετάζει τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, την ασφάλεια και την κοινωνία.
«Η τεχνολογική μοναδικότητα (singularity) είναι εδώ», δήλωσε στις 17 Οκτωβρίου σε ομιλία του στη συνάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 10 Οκτωβρίου, είχε περιγράψει το αίσθημα του να διχάζεται ανάμεσα στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και «τη φυσική πραγματικότητα της ζωής, των φίλων και των πανκ συναυλιών».
Ο 43χρονος διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπροσώπους όσων προειδοποιούν ότι η ΤΝ ενδέχεται να αφανίσει την ανθρωπότητα. Μεγαλωμένος στο Σαν Φρανσίσκο, με αδυναμία στη σειρά «The Simpsons» και τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Ισαάκ Ασίμοφ, στην εφηβεία του παραπονιόταν ότι κατέληγε πάντα δεύτερος στους επιστημονικούς διαγωνισμούς, όπως έγραφε στο βιογραφικό του για την Ολυμπιάδα Φυσικής των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal».
Απέκτησε διδακτορικό στη βιοφυσική από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον και έκανε έρευνα για τον καρκίνο στο Στάνφορντ προτού στραφεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με το περιοδικό «New Yorker», ο Σαμ Άλτμαν τον στρατολόγησε στην OpenAI το 2016 κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε ινδικό εστιατόριο. Ωστόσο, η σχέση τους χάλασε λόγω διαφωνιών για την ηγεσία και την ασφάλεια της ΤΝ. Τον Δεκέμβριο του 2020 ο Αμοντέι αποχώρησε μαζί με συναδέλφους του —συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του— και τον επόμενο μήνα ίδρυσαν την Anthropic.
Διαβάστε επίσης:
Δραματική προειδοποίηση Google: «Η εποχή των αυτόνομων κυβερνοεπιθέσεων έφτασε» – Η νέα απειλή από την τεχνητή νοημοσύνη
Κυβερνοεπίθεση σε 178 ιστοσελίδες παγκοσμίως – Στο στόχαστρο Zoom, HSBC, CNN και IKEA – Ο κίνδυνος για χρήστες iPhone και κρυπτονομίσματα
Ο Τραμπ θέλει πίσω τον Χουάνγκ, αλλά η Nvidia δεν ανοίγει την πόρτα της επιστροφής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.