Takeaways by to pontiki AI Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic προετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο Nasdaq έπειτα από μια δημόσια εγγραφή ύψους 81,3 δισ. δολαρίων.

Τα επτά ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας, τα οποία αποχώρησαν προ εξαετίας από την OpenAI, αναμένεται να δουν την περιουσία τους να αυξάνεται σημαντικά μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Η διοικητική ομάδα της Anthropic, αποτελούμενη από επιστήμονες και πρώην στελέχη τεχνολογίας, εστιάζει στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και στη διαχείριση των πιθανών κινδύνων της τεχνολογίας.

Στελέχη της εταιρείας έχουν αναλάβει κρίσιμους ρόλους, όπως τη διαχείριση κυβερνητικών σχέσεων και τη διαμόρφωση των ηθικών αρχών που καθοδηγούν τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

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Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται σήμερα, Πέμπτη, για το ντεμπούτο της στον Nasdaq έπειτα από μια ιστορική δημόσια εγγραφή 81,3 δισ. δολαρίων, τα επτά ιδρυτικά της στελέχη —μεταξύ των οποίων ένας άθεος που συνάντησε τον Πάπα, ένας πρώην δημοσιογράφος λάτρης της πανκ και μια πρόεδρος που συμβουλευόταν λούτρινα ζωάκια— αναμένεται να δουν την περιουσία τους να εκτινάσσεται στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια έκαστος.

Πριν από περίπου έξι χρόνια, επτά στελέχη αποχώρησαν από την OpenAI για να δημιουργήσουν τη δική τους ανταγωνιστική εταιρεία απέναντι στο ChatGPT. Η ομάδα αυτή, που περιλαμβάνει έναν φοιτητή που εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο, τρεις κατόχους διδακτορικού, έναν πρώην ρεπόρτερ και δύο αδέλφια που μικρά τσακώνονταν για τα παιχνίδια τους, βρίσκεται πλέον στην κορυφή μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εστιάζει στους πιθανούς κινδύνους της τεχνολογίας, όπως αναφέρει η New York Post.

Κρίστοφερ Όλα: Ο άθεος που συνάντησε τον Πάπα

Ο 34χρονος Κρίστοφερ Όλα μεγάλωσε ως ευαγγελικός χριστιανός, αλλά στα 15 του έγινε άθεος και πέρασε τα εφηβικά του χρόνια ασκώντας έντονη κριτική στην οργανωμένη θρησκεία. Σε ανάρτησή του το 2010 είχε αμφισβητήσει τον Θεό της Βίβλου, κατηγορώντας τον για γενοκτονία, βρεφοκτονία, προώθηση της δουλείας και εντολές για βιασμούς.

Ωστόσο, τον Μάιο του 2026, ο 34χρονος —ο οποίος έχει εγκαταλείψει τις πανεπιστημιακές του σπουδές— συνάντησε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό, εξασφαλίζοντας ρόλο ομιλητή στην παρουσίαση της πρώτης εγκυκλίου του Ποντίφηκα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η συνάντηση συνέπεσε με τη συμμετοχή του Όλα στην ανάπτυξη του λεγόμενου «εγγράφου ψυχής» του Claude, ενός συνόλου αρχών που καθοδηγεί τη συμπεριφορά του διαλογικού ρομπότ (chatbot). Παράλληλα, ηγείται ερευνών για τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και το κατά πόσο μπορούν να αποκτήσουν κάτι που μοιάζει με συνείδηση. Εκπρόσωποι της Anthropic έχουν δηλώσει στη «New York Post» ότι τα εφηβικά κείμενα του Όλα δεν απηχούν πλέον τις απόψεις του και ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τη θρησκεία και τους πιστούς.

Τομ Μπράουν: Ο δημιουργός εφαρμογής γνωριμιών που αντικατέστησε το «παράξενο» αφεντικό του

Ο 39χρονος απόφοιτος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), Τομ Μπράουν, συνίδρυσε στο παρελθόν την εφαρμογή γνωριμιών «Grouper» (η οποία έφερνε σε επαφή παρέες αγνώστων για ποτό), εν μέρει επειδή ο ίδιος ένιωθε ιδιαίτερα αμήχανος κοινωνικά μεγαλώνοντας.

Τον Ιούνιο, ο Μπράουν κλήθηκε να αναλάβει τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, όταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραπονέθηκαν ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, συμπεριφερόταν «παράξενα», σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το περιοδικό «Wired». Η αλλαγή αυτή έγινε αφότου η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές των ισχυρών μοντέλων «Mythos» και «Fable» της εταιρείας. Επιπλέον, σύμφωνα με την εφημερίδα «Wall Street Journal», ο Μπράουν βοήθησε στην εξομάλυνση των τεταμένων σχέσεων της εταιρείας με τον Έλον Μασκ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν του παρουσιάστηκε ένα σύστημα AI ικανό να παίζει βιντεοπαιχνίδια. Ακολούθησε συμφωνία της Anthropic για ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος από τη SpaceX του Μασκ έναντι 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον μήνα.

Ντανιέλα Αμοντέι: Η πρόεδρος με το συμβούλιο από… λούτρινα ζωάκια

Η 39χρονη πρόεδρος και επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Anthropic, Ντανιέλα Αμοντέι, χρησιμοποιούσε παλαιότερα μια ασυνήθιστη μέθοδο για τη διαχείριση των εργασιακών εντάσεων. Όταν εργαζόταν στην OpenAI, εκείνη και ο σύζυγός της, Χόλντεν Καρνόφσκι, συμβουλεύονταν μια συλλογή από λούτρινα ζωάκια, μεταξύ των οποίων η «Τζίντζι», μια τεμπέλα γάτα που τους «συμβούλευε» να ακυρώνουν συναντήσεις και να αποφεύγουν την υπερβολική εργασία.

Η διαχείριση δύσκολων χαρακτήρων της ήταν οικεία, καθώς πέρασε τα παιδικά της χρόνια τσακωνόμενη με τον μεγαλύτερο αδελφό της και διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο, κλέβοντάς του συχνά τα παιχνίδια, όπως ανέφερε η ίδια σε ομιλία της σε φοιτητές του Στάνφορντ νωρίτερα φέτος. Σε αντίθεση με τον αδελφό της, η Ντανιέλα αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ με πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας το 2009, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, αναρωτώμενη τότε ποιος θα την προσλάμβανε χωρίς τεχνικές δεξιότητες.

Τζακ Κλαρκ: Ο λάτρης της πανκ που άφησε τη δημοσιογραφία για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο 38χρονος Τζακ Κλαρκ σπούδασε αγγλική φιλολογία και δημιουργική γραφή και εργάστηκε ως ρεπόρτερ στο «Bloomberg Businessweek», προτού εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία το 2016 για να ενταχθεί στην OpenAI, όπου ανέλαβε διευθυντής πολιτικής. Στην Anthropic ηγείται ενός ινστιτούτου που εξετάζει τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, την ασφάλεια και την κοινωνία.

«Η τεχνολογική μοναδικότητα (singularity) είναι εδώ», δήλωσε στις 17 Οκτωβρίου σε ομιλία του στη συνάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 10 Οκτωβρίου, είχε περιγράψει το αίσθημα του να διχάζεται ανάμεσα στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και «τη φυσική πραγματικότητα της ζωής, των φίλων και των πανκ συναυλιών».

Ντάριο Αμοντέι: Ο «αιώνιος δεύτερος» που οδεύει προς τα 18 δισ. δολάρια

Ο 43χρονος διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπροσώπους όσων προειδοποιούν ότι η ΤΝ ενδέχεται να αφανίσει την ανθρωπότητα. Μεγαλωμένος στο Σαν Φρανσίσκο, με αδυναμία στη σειρά «The Simpsons» και τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Ισαάκ Ασίμοφ, στην εφηβεία του παραπονιόταν ότι κατέληγε πάντα δεύτερος στους επιστημονικούς διαγωνισμούς, όπως έγραφε στο βιογραφικό του για την Ολυμπιάδα Φυσικής των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal».

Απέκτησε διδακτορικό στη βιοφυσική από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον και έκανε έρευνα για τον καρκίνο στο Στάνφορντ προτού στραφεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με το περιοδικό «New Yorker», ο Σαμ Άλτμαν τον στρατολόγησε στην OpenAI το 2016 κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε ινδικό εστιατόριο. Ωστόσο, η σχέση τους χάλασε λόγω διαφωνιών για την ηγεσία και την ασφάλεια της ΤΝ. Τον Δεκέμβριο του 2020 ο Αμοντέι αποχώρησε μαζί με συναδέλφους του —συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του— και τον επόμενο μήνα ίδρυσαν την Anthropic.

Τζάρεντ Κάπλαν και Σαμ ΜακΚάντλις: Οι φυσικοί πίσω από την αρχιτεκτονική των μοντέλων

Τζάρεντ Κάπλαν (42 ετών): Σπούδασε φυσική και μαθηματικά στο Στάνφορντ, απέκτησε διδακτορικό από το Χάρβαρντ και το 2012 εντάχθηκε στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, μελετώντας την κβαντική βαρύτητα. Ως επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Anthropic, πρωτοστάτησε στη μέθοδο της «Συνταγματικής Τεχνητής Νοημοσύνης», μέσω της οποίας τα συστήματα αξιολογούν τις απαντήσεις τους βάσει γραπτών αρχών. Μαζί με τον ΜακΚάντλις ηγήθηκαν της έρευνας πίσω από μια καθοριστική μελέτη της OpenAI το 2020 για την προβλέψιμη βελτίωση των γλωσσικών μοντέλων.

Σαμ ΜακΚάντλις (36 ετών): Με καταγωγή από το Πίτσμπουργκ, λάτρης της αναρρίχησης σε δέντρα και του τζαζ πιάνου (όπως ανέφερε σε βιογραφικό του στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ το 2012), σπούδασε μαθηματικά και φυσική στο Πανεπιστήμιο Μπράνταϊς και έλαβε διδακτορικό στη φυσική από το Στάνφορντ. Μετά την OpenAI, ανέλαβε επικεφαλής αρχιτέκτονας της Anthropic, επιβλέποντας την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων και τις υποδομές ανάπτυξης ισχυρότερων συστημάτων ΤΝ.

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