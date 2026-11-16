Ο Τραμπ θέλει πίσω τον Χουάνγκ, αλλά η Nvidia δεν ανοίγει την πόρτα της επιστροφής

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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), δήλωσε στο CNBC άτομο με γνώση του θέματος.

Το συμβούλιο επικεντρώνεται σε έρευνα που αφορά τον Χουάνγκ και δεν διεξάγει συζητήσεις για την επιστροφή του, ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσει εσωτερικά ζητήματα. Η Nvidia έχει προσλάβει τη δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton για να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χουάνγκ και το κατά πόσον αυτή έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή εταιρικά μυστικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από την Nvidia —την εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος— έπειτα από 33 χρόνια στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η παραίτηση ήρθε λίγες ημέρες αφότου παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να είχε σχέση με την Άλις Χουάνγκ—η οποία εργαζόταν για πελάτη της εταιρείας και φέρεται να διατηρεί επαφές με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών— καθώς και με εργαζόμενες στην Nvidia.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Χουάνγκ είχε συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του με συμμάχους του. Ωστόσο, ο Brad Gerstner της Altimeter Capital δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι ο Χουάνγκ δεν είχε συζητήσει μαζί του το θέμα της επιστροφής του.

Εκπρόσωπος του Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές εικασίες την Κυριακή.

Πολλοί στον χώρο της τεχνολογίας έχουν ζητήσει την επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Μια διαδικτυακή αίτηση που ζητά την επαναφορά του έχει συγκεντρώσει 180.000 υπογραφές, καθώς και τη στήριξη σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Y Combinator, Garry Tan, και ο διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, Tim Sweeney.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

«Δεν τέθηκε τίποτα σε κίνδυνο και η χώρα μας είναι πλέον ισχυρότερη από ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη (εταιρείας αναζήτησης στελεχών) για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου.

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