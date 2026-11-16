search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 22:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 20:59

Ο πάπας Λέων χτυπήθηκε στο μάτι από αντικείμενο που πέταξε κάποιος από το πλήθος (Video)

16.11.2026 20:59
papas peru

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα απρόοπτο σημάδεψε την τελευταία δημόσια εμφάνιση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού, καθώς κάποιος από το πλήθος πέταξε προς το μέρος του ένα ροζάριο το οποίο χτύπησε τον ποντίφικα στο μάτι.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χαιρετούσε από το όχημά του τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί σε αεροπορική βάση της Λίμα για να τον αποχαιρετήσουν, προτού αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Φαίνεται όμως πως δεν κατάφερε να πιάσει το ροζάριο που πέταξε κάποιος και – όπως καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες – ο πάπας Λέων χτυπήθηκε στο δεξί μάτι. Ο τηλεοπτικός φακός τον απαθανάτισε να τρίβει το μάτι του μετά το χτύπημα.

Ο πάπας Λέων συνέχισε πάντως να ευλογεί το πλήθος, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ευχαριστώντας τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά την εξαήμερη παραμονή του σε αυτήν τη χώρα των Άνδεων, την οποία θεωρεί «δεύτερη πατρίδα» του.

Στο παρελθόν, ο πάπας Λέων είχε πιάσει αρκετά αντικείμενα που είχαν πετάξει πιστοί προς το μέρος του, όπως λούτρινα κουκλάκια και σημαιούλες. Είχε σταματήσει επίσης για να δεχθεί μια πίτσα που του πρόσφεραν προσκυνητές από το Σικάγο οι οποίοι ταξίδεψαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε ζητήσει συγγνώμη από εικονολήπτη που τον συνόδευε στο όχημά του, όταν χτύπησε την κάμερα στην προσπάθειά του να πιάσει ένα αντικείμενο που έριξε κάποιος από το πλήθος.

Διαβάστε επίσης:

Θετικός ο Τραμπ στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia

Το Ρεπουμπλικανικό «γήπεδο» για το 2028 παίρνει μορφή μετά την ήττα – Οι πιθανοί υποψήφιοι και ποιοι βλέπουν το… 2032 ως πιο ευοίωνο

Διαψεύδει η Μόσχα ότι συμφώνησε να συμπεριλάβει την Ευρώπη στις συνομιλίες για την Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rubio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή των βουλευτών Μπιλιράκη και Σνάιντερ στον Ρούμπιο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Οι πέντε παρεμβάσεις που ζητούν

7168834
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελπίδων «ξόρκισε την κατάρα» κι έφυγε για τα… τελικά του Euro U21 – 5-4 την Ισλανδία στα πέναλτι

ethniki-podosfairo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Live ο «τελικός» της Εθνικής κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

ilikiomeni_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανη απάτη στην Πάτρα: Άρπαξαν 85.000 ευρώ από ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι θα τα φωτογράφιζε drone της εφορίας

Polytehneio
ΕΛΛΑΔΑ

Μια τεκμηριωμένη απάντηση στον ακροδεξιό μύθο πως δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

batteries energy bulgaria
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

STAMATIS_ZAXAROS_ONE+
MEDIA

One Channel: Ο Σταμάτης Ζαχαρός αρχίζει πάλι εκπομπές, τόσο κράτησε η... συγνώμη για την αήθεια με την Εριέτα Μόλχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 22:10
rubio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή των βουλευτών Μπιλιράκη και Σνάιντερ στον Ρούμπιο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Οι πέντε παρεμβάσεις που ζητούν

7168834
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελπίδων «ξόρκισε την κατάρα» κι έφυγε για τα… τελικά του Euro U21 – 5-4 την Ισλανδία στα πέναλτι

ethniki-podosfairo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Live ο «τελικός» της Εθνικής κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

1 / 3