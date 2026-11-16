Ο πάπας Λέων χτυπήθηκε στο μάτι από αντικείμενο που πέταξε κάποιος από το πλήθος (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα απρόοπτο σημάδεψε την τελευταία δημόσια εμφάνιση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού, καθώς κάποιος από το πλήθος πέταξε προς το μέρος του ένα ροζάριο το οποίο χτύπησε τον ποντίφικα στο μάτι.

Lanzan un objeto al Papa que le golpea en la cara mientras saludaba desde el papamóvil en Perú. https://t.co/oZJgbPGmaN November 16, 2026

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χαιρετούσε από το όχημά του τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί σε αεροπορική βάση της Λίμα για να τον αποχαιρετήσουν, προτού αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Φαίνεται όμως πως δεν κατάφερε να πιάσει το ροζάριο που πέταξε κάποιος και – όπως καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες – ο πάπας Λέων χτυπήθηκε στο δεξί μάτι. Ο τηλεοπτικός φακός τον απαθανάτισε να τρίβει το μάτι του μετά το χτύπημα.

🇵🇪 | LEÓN XIV EN PERÚ: Durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV habría recibido el impacto de un denario lanzado desde el público. Las imágenes difundidas por televisión muestran al pontífice llevándose rápidamente la mano al rostro, a la altura del ojo. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 16, 2026

Ο πάπας Λέων συνέχισε πάντως να ευλογεί το πλήθος, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ευχαριστώντας τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά την εξαήμερη παραμονή του σε αυτήν τη χώρα των Άνδεων, την οποία θεωρεί «δεύτερη πατρίδα» του.

Στο παρελθόν, ο πάπας Λέων είχε πιάσει αρκετά αντικείμενα που είχαν πετάξει πιστοί προς το μέρος του, όπως λούτρινα κουκλάκια και σημαιούλες. Είχε σταματήσει επίσης για να δεχθεί μια πίτσα που του πρόσφεραν προσκυνητές από το Σικάγο οι οποίοι ταξίδεψαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε ζητήσει συγγνώμη από εικονολήπτη που τον συνόδευε στο όχημά του, όταν χτύπησε την κάμερα στην προσπάθειά του να πιάσει ένα αντικείμενο που έριξε κάποιος από το πλήθος.

Διαβάστε επίσης:

Θετικός ο Τραμπ στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia

Το Ρεπουμπλικανικό «γήπεδο» για το 2028 παίρνει μορφή μετά την ήττα – Οι πιθανοί υποψήφιοι και ποιοι βλέπουν το… 2032 ως πιο ευοίωνο

Διαψεύδει η Μόσχα ότι συμφώνησε να συμπεριλάβει την Ευρώπη στις συνομιλίες για την Ουκρανία