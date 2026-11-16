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16.11.2026 20:49

Σαν «κρατούμενοι» ή «ασθενείς»: Στα «αζήτητα» 56 παιδιά σε νοσοκομεία, ανήλικες διέμεναν στη ΓΑΔΑ, ελλείψει προνοιακών δομών

16.11.2026 20:49
paidia
credit: Shutterstock

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Τις τραγικές ελλείψεις των προνοιακών δομών στην Ελλάδα έφερε στην επικαιρότητα η είδηση ότι ανήλικες διέμεναν στη ΓΑΔΑ επί μήνες, καθώς δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος να τις φιλοξενήσει.  

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα της Αναστασίας Αργυριάδου στην ΕΡΤ, παιδιά που έχουν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή από τις οικογένειές τους, εξαιτίας ακατάλληλων ή κακοποιητικών συνθηκών, καταλήγουν να παραμένουν για μήνες σε αστυνομικά κρατητήρια ή σε παιδιατρικά νοσοκομεία, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς δομές φιλοξενίας για να τα υποδεχθούν.

Το τελευταίο διάστημα τρία ανήλικα κορίτσια βρίσκονταν στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ενώ σήμερα παραμένει εκεί ένα 16χρονο κορίτσι, το οποίο απομακρύνθηκε από την οικογένειά του λόγω ακατάλληλου περιβάλλοντος και αντιμετωπίζει μάλιστα ψυχολογικά προβλήματα. Η παραμονή των ανηλίκων στην αστυνομία, η οποία θα έπρεπε να είναι προσωρινή, μπορεί να διαρκέσει ακόμη και αρκετούς μήνες.

Η έρευνα ανέδειξε, παράλληλα, ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, δεκάδες παιδιά παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα παιδιατρικά νοσοκομεία, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς τους σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας.

56 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, δύο ημέρες πριν από την παρέμβασή του, 56 παιδιά βρίσκονταν στα νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Η παραμονή τους εκεί, που μπορεί να διαρκέσει έως και έναν χρόνο, επιβαρύνει την ψυχολογία τους και δεσμεύει κλίνες. Ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε ότι με την τρέχουσα διαχείριση «το κράτος κοινωνικής προστασίας τα κακοποιεί για δεύτερη φορά».

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί τιμή, Ξένη Δημητρίου, αναφέρθηκε στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επισημαίνοντας ότι η προστατευτική φύλαξη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μακροχρόνιο εγκλεισμό. Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, υποστήριξε ότι οι νέες προδιαγραφές οδήγησαν στο κλείσιμο δομών χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι απαιτούμενες κρατικές υποδομές. «Φτιάξτε τα κρατικά ιδρύματα πρώτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά «βρίσκονται στα αζήτητα» και κινδυνεύουν να μετατραπούν «από θύματα σε παραβάτες». Όπως επεσήμανε, «τα παιδιά αυτά έχουν ματαιωθεί από τη φυσική τους οικογένεια. Ματαιώνονται δεύτερη φορά».

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η πολιτεία δεν πρέπει να προχωρά σε βιαστικές λύσεις, χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για κάθε παιδί. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα χώρες όπως η Ιρλανδία και η Γερμανία, όπου λειτουργούν μικρές μονάδες φιλοξενίας, με εξειδικευμένο προσωπικό και εξατομικευμένη φροντίδα, ενώ τα παιδιά συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους.

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