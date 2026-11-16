Pulse: 30% και +14 από ΕΛΑΣ η ΝΔ με όπλο… καλώδιο και εθνικά – Ακινησία στην κεντροαριστερά, αυτοδυναμία θέλει το 46%, 14% η δεξαμενή Σαμαρά  

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Σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, υποχώρηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είσοδο έντεκα κομμάτων στη Βουλή καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία βρίσκεται στο 16%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13%, παραμένοντας στην τρίτη θέση.

Την ίδια στιγμή, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο μισής μονάδας και φτάνει στο 26,5%, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. χάνει μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τα ποσοστά του.

Η υποχώρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην πρόθεση ψήφου συνδέεται με την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με αποτέλεσμα η νέα κοινοβουλευτική σύνθεση να εμφανίζεται ενδεκακομματική. Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει τον πήχη για την εξασφάλιση αυτοδυναμίας στο 39,3%, από 38,4% που ήταν στην έρευνα του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις των μικρότερων κομμάτων, η δυνητική εκλογική απήχηση του υπό σύσταση κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και οι απαντήσεις των πολιτών για την ακρίβεια, τη διαφθορά, τα ελληνοτουρκικά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Στις 14 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΕΛ.ΑΣ. στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30%, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνει 16%, με τη μεταξύ τους απόσταση να διαμορφώνεται στις 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13%, επίσης χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Έντεκα κόμματα εμφανίζονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή. Η απώλεια μίας μονάδας από την ΕΛ.ΑΣ. στην πρόθεση ψήφου έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται πλέον κοινοβουλευτικά και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 βρίσκονται ακριβώς στο όριο του 3%, ενώ στο 4% καταγράφονται η Ελπίδα, η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων.

Πρόκειται για πέντε κόμματα που βρίσκονται οριακά πάνω από το κατώφλι εισόδου στη Βουλή, σε μια συγκυρία κατά την οποία δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί έντονη εκλογική ψυχολογία στο εκλογικό σώμα.

Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται σε σχέση με την έρευνα του Οκτωβρίου, όταν η Pulse κατέγραφε δεκακομματική Βουλή και το ποσοστό των κομμάτων που έμεναν εκτός Κοινοβουλίου στην εκτίμηση ψήφου ανερχόταν στο 6,5%.

Η αύξηση του αριθμού των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχει άμεση επίπτωση και στην αυτοδυναμία. Συγκεκριμένα, ο πήχης ανεβαίνει στο 39,3%, έναντι 38,4% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, καθώς μειώνεται το ποσοστό των ψήφων που κατευθύνονται σε κόμματα εκτός Βουλής.

Η πρόθεση ψήφου

Διαφορετική είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου, όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει βελτίωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ανεβαίνοντας στο 26,5%.

Αντίθετα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη χάνει μία μονάδα σε σύγκριση με τη μέτρηση του Οκτωβρίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Από την άλλη πλευρά, η ΝΔ διατηρεί σταθερό το ποσοστό της στην εκτίμηση ψήφου, στο 30%, καθώς στη συγκεκριμένη μέτρηση περιορίζεται σημαντικά η δύναμη των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής.

Κέρδη για τον Μητσοτάκη

Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία ποσοστιαία μονάδα και φτάνει στο 30%.

Το ποσοστό αυτό συμπίπτει με εκείνο που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου.

Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας χάνει μία μονάδα και υποχωρεί στο 15%, δηλαδή μία μονάδα κάτω από το ποσοστό της ΕΛ.ΑΣ. στην εκτίμηση ψήφου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει στο 8%, μόλις δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον Κυριάκο Βελόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα ελληνοτουρκικά, την ακρίβεια και τη διαφθορά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών σχετικά με το ποιο κόμμα θεωρούν ικανότερο να διαχειριστεί τρία από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα: τα ελληνοτουρκικά, την ακρίβεια και τη διαφθορά.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση και στις τρεις κατηγορίες, με διαφορετικά ποσοστά και αποστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, έναντι 11% της ΕΛ.ΑΣ. και 9% του ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης φτάνει τις 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, η ΕΛ.ΑΣ. 12,5% και το ΠΑΣΟΚ 11%.

Αντίστοιχα, στα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 22%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 11% και το ΠΑΣΟΚ 10,5%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΝΔ διατηρεί την πρώτη θέση και στα τρία κρίσιμα πεδία, ωστόσο τα ποσοστά της παραμένουν σχετικά περιορισμένα. Παράλληλα, αναδεικνύεται η δυσκολία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συγκεντρώσουν υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης για τη διαχείριση των σημαντικών προβλημάτων της καθημερινότητας.

Στο 14% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, σταθερό το 5% της βέβαιης επιλογής

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα που αφορούν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, καθώς η παρουσία του θα μπορούσε να επηρεάσει τους υφιστάμενους πολιτικούς συσχετισμούς.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, η δυνητική ψήφος προς το υπό σύσταση κόμμα αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και φτάνει στο 14%. Συγκεκριμένα, ενισχύεται η κατηγορία όσων απαντούν ότι «μάλλον θα το ψήφιζαν».

Αντίθετα, η βέβαιη ψήφος παραμένει σταθερή στο 5%.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει των επικείμενων ανακοινώσεων, καθώς το κρίσιμο ερώτημα είναι από ποια κόμματα θα προέλθουν οι ψηφοφόροι που ενδεχομένως θα επιλέξουν τον νέο σχηματισμό.

Εφόσον σημαντικό μέρος αυτών προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για τους εκλογικούς συσχετισμούς και, κυρίως, για την προσπάθεια εξασφάλισης αυτοδυναμίας.

Με τον εκλογικό πήχη να βρίσκεται πλέον στο 39,3%, η εμφάνιση ενός νέου κόμματος στον ίδιο πολιτικό χώρο θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση για το κυβερνών κόμμα.

Παράλληλα, οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν και τις εσωτερικές ισορροπίες στη ΝΔ, ιδιαίτερα εάν επιβεβαιωθούν οι σημερινές δημοσκοπικές τάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά σημασία και το όριο του 25% που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως σημείο αναφοράς για την παραμονή του στην ηγεσία του κόμματος.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας;

Στο ερώτημα για το μοντέλο διακυβέρνησης που προτιμούν οι πολίτες, το 44% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ποσοστό αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Αντίθετα, η επιλογή της κυβέρνησης συνεργασίας παραμένει αμετάβλητη στο 36%.

Παράλληλα, το 12% θεωρεί ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές, ενώ το 8% δεν τοποθετείται.

Η προτίμηση για αυτοδύναμη κυβέρνηση διατηρεί, επομένως, το προβάδισμα, την ώρα που η εικόνα μιας ενδεκακομματικής Βουλής και ο αυξημένος πήχης του 39,3% καθιστούν το ζήτημα των κυβερνητικών συνεργασιών ιδιαίτερα επίκαιρο.

Θετική αξιολόγηση από το 46% για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η δημοσκόπηση της Pulse περιλαμβάνει και ερώτημα για την αξιολόγηση των κυβερνητικών ενεργειών σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το 46% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ενώ το 40% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη. Ένα επιπλέον 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις ανάλογα με την πολιτική αυτοτοποθέτηση των πολιτών.

Αναλυτικότερα, θετική αξιολόγηση των κυβερνητικών ενεργειών εκφράζει:

Το 78% των κεντροδεξιών ψηφοφόρων.

Το 68% των δεξιών ψηφοφόρων.

Το 59% των κεντρώων ψηφοφόρων.

Το 35% των κεντροαριστερών ψηφοφόρων.

Το 35% όσων δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά.

Το 15% των αριστερών ψηφοφόρων.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πολιτικών χώρων, με τη θετική αξιολόγηση να εμφανίζεται υψηλότερη στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους, ενώ στους αριστερούς περιορίζεται στο 15%.

Πώς αξιολογούν οι Έλληνες το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Η Pulse έθεσε επίσης ερώτημα σχετικά με την αξιολόγηση του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 64% των Ελλήνων πολιτών αντιμετωπίζει θετικά ή μάλλον θετικά το αποτέλεσμα, ενώ μόλις το 18% εκφράζει αρνητική άποψη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις ανάλογα με την κομματική προτίμηση. Συγκεκριμένα, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΑΣΟΚ, η θετική αξιολόγηση κυμαίνεται από 79% έως 81%.

Αντίθετα, στους ψηφοφόρους της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης», δηλαδή σε όσους δεν έχουν σαφή κομματική τοποθέτηση, το ποσοστό θετικής αξιολόγησης περιορίζεται στο 38%.