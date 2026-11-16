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16.11.2026 20:20

Η Γαλλία στηρίζει πλήρως τον GSI – «Στρατηγικής σημασίας η διασύνδεση της Κύπρου»

16.11.2026 20:20
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Η Γαλλία τάσσεται πλήρως υπέρ της υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε, η γαλλική πλευρά στηρίζει το εγχείρημα, επισημαίνοντας ότι «το υποστηρίζουμε για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για τη διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ήπειρο σε επίπεδο ενέργειας».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον GSI έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, σημειώνοντας ότι σε αυτό έχουν εμπλακεί και εξακολουθούν να συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες, ενώ μέρος της χρηματοδότησής του προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφορικά, τέλος, με ερώτηση για σχετικά δημοσιεύματα και διπλωματικές διακοινώσεις, ο εκπρόσωπος απέφυγε να τοποθετηθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει «ιστορίες διαρροών ή διπλωματικών διακοινώσεων». «Δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

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