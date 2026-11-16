Ελλάδα και άλλες 4 χώρες ανακοινώνουν τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα

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H Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία θα ανακοινώσουν εντός της ημέρας της δημιουργία κόμβων επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα.

Η συμφωνία έρχεται μετά την επικύρωση του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιστροφές. Καθώς, οι εκλογές πλησιάζουν αρκετές κυβερνήσεις προσπαθούν να δείξουν ότι το μεταναστευτικό είναι υπό έλεγχο.

Η συμφωνία προβλέπει ότι θα στέλνονται στη Ρουάντα μόνο μετανάστες που αιτήσεις τους έχουν απορριφθεί τελεσίδικα.

Τα υπουργεία Μετανάστευσης των πέντε χωρών υποστηρίζουν ότι η συμφωνία εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, οργανώσεις επιμένουν ότι η μεταφορά των μεταναστών σε χώρες με τις οποίες δεν έχουν σχέση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

«Ποιες δυνατότητες προσφυγής έχουν οι άνθρωποι σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους και ποιος φέρει την ευθύνη; Αν η ευθύνη βαραίνει το κράτος μέλος της ΕΕ, πώς θα λειτουργούσε αυτό στην πράξη;», σημείωσε η Σελίν Μίας, διευθύντρια από το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόνισε ότι τα κέντρα επιστροφής ενέχουν «σημαντικούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι που στηρίζουν τη δημιουργία κόμβων επιστροφής υποστηρίζουν ότι θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

Η Ρουάντα έχει εκδηλώσει προθυμία να φιλοξενήσει τους κόμβους επιστροφής. Ο Πρόεδρος Πολ Καγκάμε έχει κερδίσει τα εύσημα ηγετών της Δύσης και της περιοχής για τη συμβολή του στον τερματισμό της γενοκτονίας της Ρουάντα το 1994 και στην ανασυγκρότηση της χώρας, που την μετέτρεψε σε ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις και ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι επικριτές του, ωστόσο, τον κατηγορούν για καταστολη και στήριξη στην ομάδα ανταρτών M23 που δρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο οργανισμός Freedom House κατατάσσει χώρα ως «Μη Ελεύθερη», καταγράφοντας καταστολή κατά των διαφωνούντων με παρακολουθήσεις, εκφοβισμούς, βασανιστήρια και αυθαίρετες κρατήσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν, επίσης, έρθει σε συμφωνία με τη Ρουάντα για τη μεταφορά 250 μεταναστών. Η Βρετανία εγκατέλειψε το σχέδιο της να μεταφέρει αιτούντες άσυλο, καθώς Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τη συμφωνία παράνομη το 2023. Μάλιστα, το Κιγκάλι ζήτησε αποζημίωση ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών (63,6 εκατομμύρια δολάρια) μετά την κατάργηση του βρετανικού προγράμματος.

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