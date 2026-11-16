Το βίντεο της Σάλμα Χάγιεκ από τα γυρίσματα ταινίας: Χόρευε ενώ της έκαναν μασάζ

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Ένα… χαλαρωτικό βίντεο από ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα ταινίας που πρωταγωνιστεί ανέβασε η Σάλμα Χάγιεκ, στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.



Η ηθοποιός συμμετέχει στην ταινία Grown Ups 3 και όπως φαίνεται και στο βίντεο που μοιράστηκε με το κοινό, τη στιγμή που έκαναν διάλειμμα, η ίδια χαλάρωνε, χορεύοντας καθισμένη στην καρέκλα της. Παράλληλα συνεργάτης της της έκανε μασάζ στον αυχένα, με το τραγούδι «Dancing With My Self» να συνοδεύει το κλιπ.







«Στο σετ του #GrownUps3 χορεύοντας ενώ μου κάνουν μασάζ», έγραψε χαρακτηριστικά η Χάγιεκ στη λεζάντα.

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