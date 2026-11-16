Ο Ντεπαρντιέ παραδέχτηκε την ενοχή του για σεξουαλικές επιθέσεις – Απολογήθηκε στα θύματά του

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Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεσή του κατά της καταδικαστικής απόφασης του 2025 για σεξουαλικές επιθέσεις, αποδεχόμενος την ενοχή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του.

Ο Γάλλος ηθοποιός σε δήλωσή του, είπε πως χρησιμοποιούσε «χυδαίο χιούμορ με σεξουαλικά υπονοούμενα», προσθέτοντας πως πλέον αντιλαμβάνεται ότι «υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στην αυθάδεια και την προσβολή».

Εξέφρασε, παράλληλα, «τη βαθύτερη και πιο ειλικρινή συγγνώμη του προς όλες όσες μπορεί να υπέφεραν εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς». Εξηγώντας την απόφασή του να αποσύρει την έφεση, ανέφερε ότι «συνειδητοποίησε πως ανήκε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια».

« J’entends »… Le communiqué par lequel Gérard Depardieu se désiste de son premier procès en appel… et s’excuse. https://t.co/8hyp63qeFc — Laurent Valdiguié (@Valdiguie) November 16, 2026

Ο Ντεπαρντιέ είχε κριθεί ένοχος τον Μάιο του 2025 για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες σε κινηματογραφικό πλατό. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Ωστόσο, εκκρεμεί άλλη μία δίκη του, αυτή τη φορά για την καταγγελία για βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ το 2018, υπόθεση για την οποία αρνείται την ενοχή του.

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