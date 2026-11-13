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13.11.2026 11:43

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

13.11.2026 11:43
macron-frostadotir

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Μία πολύ αμήχανη στιγμή απαθανάτισε ο φακός του Associated Press κατά την συνάντηση των ηγετών της Ευρώπης στο Δουβλίνο, μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και της πρωθυπουργού της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Ο Μακρόν πήγε να την χαιρετήσει με το κλασικό σταυρωτό φιλί, και έσκυψε για να την αγκαλιάσει. Ο Φροσταντοτίρ ωστόσο ένιωσε τόσο άβολα με τη κίνησή του, που προσπάθησε να αποφύγει την αγκαλιά, κάνοντας μια κίνηση προς τα πίσω.

Η στιγμή αυτή απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό και έχει γίνει ήδη viral καθώς ενώ η Ισλανδή πρωθυπουργός έδειχνε αμήχανη, ο ίδιος έδειχνε ευδιάθετος γέρνοντας το βλέμμα του πάνω της.

Δείτε την στιγμή:

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:11
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