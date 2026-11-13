Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μία πολύ αμήχανη στιγμή απαθανάτισε ο φακός του Associated Press κατά την συνάντηση των ηγετών της Ευρώπης στο Δουβλίνο, μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και της πρωθυπουργού της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Ο Μακρόν πήγε να την χαιρετήσει με το κλασικό σταυρωτό φιλί, και έσκυψε για να την αγκαλιάσει. Ο Φροσταντοτίρ ωστόσο ένιωσε τόσο άβολα με τη κίνησή του, που προσπάθησε να αποφύγει την αγκαλιά, κάνοντας μια κίνηση προς τα πίσω.

Η στιγμή αυτή απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό και έχει γίνει ήδη viral καθώς ενώ η Ισλανδή πρωθυπουργός έδειχνε αμήχανη, ο ίδιος έδειχνε ευδιάθετος γέρνοντας το βλέμμα του πάνω της.

Δείτε την στιγμή:

Διαβάστε επίσης

Nvidia: Το Κογκρέσο κάλεσε τον Χουάνγκ να καταθέσει μετά το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτησή του

Νέα Υόρκη: Τρομακτικό βίντεο μέσα από το κτήριο που κατέρρευσε στο Μπρούκλιν – Τα θύματα της τραγωδίας

Νέες απειλές Τραμπ κατά Κούβας – «Θέλω να έχω τελειώσει μαζί τους πριν φύγω»