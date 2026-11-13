search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 07:57

Νέες απειλές Τραμπ κατά Κούβας – «Θέλω να έχω τελειώσει μαζί τους πριν φύγω»

13.11.2026 07:57
cuba-98234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Πέμπτη (12/11), ότι θέλει να έχει «τελειώσει με την Κούβα» προτού εγκαταλείψει το αξίωμα, τον Ιανουάριο του 2029.

«Θέλω να έχω τελειώσει με την Κούβα πριν φύγω», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνικό παραγωγό ερωτηθείς αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να «απελευθερώσει» την Κούβα διατάσσοντας στρατιωτική επιχείρηση.
«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Τα πάει πολύ άσχημα. Είναι στην ουσία αποτυχημένο μέρος, έθνος, όπως θες να το πεις», συνέχισε.

Το ζήτημα έχει αναλάβει «πολύ καλός, ταλαντούχος τύπος, τον λένε Μάρκο», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάρκο Ρούμπιο, που έχει καταγωγή από τη νήσο κι είναι ορκισμένος εχθρός της κυβέρνησης στην Αβάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει φέτος τις απειλητικές δηλώσεις για την Κούβα, που χαρακτηρίζει «απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» κι έχει διαμηνύσει πως εννοεί να «πάρει», χωρίς να διευκρινίσει πώς.

Η Κούβα, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχή αύξηση της πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έκαναν σκληρότερες τις κυρώσεις τους από τον Ιανουάριο, επιβάλλοντας de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, προκαλώντας επανειλημμένες γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης και βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.

Ακόμη, η Ουάσιγκτον ανακοινώνει τακτικά και κατά κύματα κυρώσεις σε βάρος κρατικών επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου της Ραούλ Κάστρο.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: «Φρίκη και αγανάκτηση» – Οργή Γιατρών Χωρίς Σύνορα κατά Ισραήλ για το χτύπημα στο Νοσοκομείο Νάσερ (photos)

Νεκροί και τραυματίες από εκατέρωθεν επιθέσεις με drones σε Ουκρανία και Ρωσία

Επιχείρηση TorNado: Διεθνές χτύπημα στα κυκλώματα του dark web – 354 συλλήψεις, 209 όπλα και 5,8 τόνοι ναρκωτικών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό για δεύτερη ημέρα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού – Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύστημα ανίχνευσης αερίων

panathinaikos_euroleague_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με την Μπαρτσελόνα για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague

tsavdaridis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσαβδαρίδης και το σενάριο για «εκκαθαρίσεις»

moro_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους – Εξετάζεται αν τα τραύματα στο μωρό είναι από τρωκτικά

black_friday
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 27 Νοεμβρίου η Black Friday – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό για δεύτερη ημέρα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού – Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύστημα ανίχνευσης αερίων

panathinaikos_euroleague_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με την Μπαρτσελόνα για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague

tsavdaridis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσαβδαρίδης και το σενάριο για «εκκαθαρίσεις»

1 / 3