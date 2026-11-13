Επιχείρηση TorNado: Διεθνές χτύπημα στα κυκλώματα του dark web – 354 συλλήψεις, 209 όπλα και 5,8 τόνοι ναρκωτικών

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Σημαντικό πλήγμα σε διεθνή εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στο dark web κατάφεραν οι διωκτικές Αρχές, με μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε σε 354 συλλήψεις σε 14 χώρες. Στο πλαίσιο της επιχείρησης «TorNado», κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,8 τόνοι ναρκωτικών, εκατοντάδες πυροβόλα όπλα, καθώς και μετρητά και κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 210 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Europol, από τον Μάιο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών και δικαστικών Αρχών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Τα αποτελέσματα της πολύμηνης έρευνας παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, από Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο λεγόμενο «σκοτεινό διαδίκτυο», αλλά και στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπισή τους.

Οι περισσότερες συλλήψεις στις ΗΠΑ – Ποιες χώρες ακολούθησαν

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «TorNado» πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες αστυνομικές έρευνες και επεμβάσεις σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, με στόχο τον εντοπισμό προσώπων που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του dark web.

Οι περισσότερες συλλήψεις καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνελήφθησαν 132 άτομα.

Ακολούθησαν η Βρετανία με 59 συλλήψεις, η Ουγγαρία με 45, η Γερμανία με 41 και η Γαλλία με 23.

Συνολικά, οι πέντε αυτές χώρες συγκέντρωσαν 300 από τις 354 συλλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη που συμμετείχαν στη διεθνή αστυνομική συνεργασία.

Μεταξύ των χωρών που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση περιλαμβάνονται επίσης η Αυστραλία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Σλοβενία.

Τόνοι ναρκωτικών, 209 όπλα και περισσότερα από 210 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα μεγάλος ήταν ο όγκος των κατασχέσεων που πραγματοποίησαν οι διωκτικές Αρχές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στην Ευρώπη κατασχέθηκαν περίπου 950 κιλά παράνομων ουσιών, μεταξύ των οποίων αμφεταμίνες, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη και κάνναβη.

Ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες εντοπίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Αρχές κατέσχεσαν περισσότερους από 4,8 τόνους ναρκωτικών, καθώς και 152 πυροβόλα όπλα.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ κατασχέθηκαν μετρητά και κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην Ευρώπη οι αντίστοιχες κατασχέσεις ξεπέρασαν τα 60 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Europol, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατασχέθηκαν επίσης 57 πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατασχεθέντων όπλων σε 209.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν την οικονομική διάσταση της παράνομης δραστηριότητας και την έκταση των δικτύων διακίνησης που αξιοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες για τις συναλλαγές τους.

Europol: Οι παράνομες αγορές προσαρμόζονται παρά τις εξαρθρώσεις

Παρά την έκταση και τα αποτελέσματα της επιχείρησης, η Europol προειδοποίησε ότι οι παράνομες διαδικτυακές αγορές εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντική ανθεκτικότητα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, τα εγκληματικά δίκτυα προσαρμόζουν συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας τους, ακόμη και έπειτα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις και το κλείσιμο παράνομων ηλεκτρονικών αγορών.

«Η επιχείρηση ανέδειξε την εξελισσόμενη ανθεκτικότητα των αγορών του dark web, που συνεχίζουν να προσαρμόζονται παρά τις εξαρθρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Europol.

Η επιχείρηση «TorNado» δεν περιορίστηκε στον εντοπισμό μεμονωμένων δραστών, αλλά επικεντρώθηκε και στην αποδόμηση των δικτύων που διευκολύνουν την παράνομη διακίνηση μέσω του διαδικτύου.

FBI: Στο επίκεντρο η διακίνηση φαιντανύλης και άλλων επικίνδυνων ναρκωτικών

Ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης και άλλων θανατηφόρων ναρκωτικών έδωσε ο υποδιευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ράια.

«Η επιχείρηση TorNado αντιμετώπισε μια από τις πιο επείγουσες απειλές της εποχής μας: τη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανάσιμων ναρκωτικών μέσω του dark web», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι έρευνες δεν περιορίστηκαν στον εντοπισμό χρηστών των παράνομων διαδικτυακών αγορών, αλλά στράφηκαν και εναντίον σημαντικών παραγόντων των εγκληματικών δικτύων.

«Ταυτοποιήσαμε μεγάλους πωλητές στο dark web», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες κατάφεραν να πλήξουν κρίσιμα τμήματα των κυκλωμάτων που τους επέτρεπαν να συνεχίζουν τη δράση τους.

Η επιχείρηση ανέδειξε τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών Αρχών διαφορετικών χωρών, καθώς και τις δυσκολίες που εξακολουθεί να παρουσιάζει η αντιμετώπιση των εγκληματικών δραστηριοτήτων στο σκοτεινό διαδίκτυο.

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