METLEN και Όμιλος Τσάκου: Ξεκίνησε στον Δομοκό η κατασκευή μεγάλου υβριδικού ενεργειακού έργου με αποθήκευση ενέργειας

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Στην κατασκευαστική φάση περνά η μεγάλη ενεργειακή επένδυση που υλοποιούν από κοινού η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου στον Δομοκό, με τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Το έργο συνδυάζει φωτοβολταϊκή παραγωγή με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας και την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος.

Η έναρξη των εργασιών σηματοδοτήθηκε με ειδική εκδήλωση στον Δομοκό, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων.

Η επένδυση προβλέπει την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 251,9 MW, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 375 MWh.

Το έργο υλοποιείται μέσω κοινής εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία ο Όμιλος Τσάκου κατέχει το 60% και η METLEN το 40%. Η τελευταία έχει αναλάβει την κατασκευή της μονάδας, καθώς και την ενεργειακή και εμπορική διαχείρισή της.

Η συγκεκριμένη συνεργασία σηματοδοτεί παράλληλα τη διεύρυνση της επενδυτικής παρουσίας του Ομίλου Τσάκου στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της METLEN στην ανάπτυξη και λειτουργία μεγάλων ενεργειακών υποδομών.

Επένδυση με έμφαση στην αποθήκευση

Η ανάπτυξη του υβριδικού σταθμού εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία λόγω της αυξημένης συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Ο συνδυασμός φωτοβολταϊκής παραγωγής και συστημάτων αποθήκευσης επιτρέπει την αξιοποίηση μέρους της παραγόμενης ενέργειας σε ώρες διαφορετικές από εκείνες της παραγωγής της, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος.

Ο ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου, Παναγιώτης Τσάκος, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης για την ενεργειακή ασφάλεια, την τεχνολογική πρόοδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της TEN Ltd., Νίκος Τσάκος, επισήμανε ότι η νέα δραστηριότητα σηματοδοτεί τη μετάβαση του Ομίλου από τη μεταφορά ενεργειακών πόρων μέσω της ναυτιλίας και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Executive Chairman της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανέφερε ότι η έναρξη της κατασκευής αποτελεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για το ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη σύνδεση της επένδυσης με την τοπική κοινωνία και στη δημιουργία οικονομικής αξίας για την ευρύτερη περιοχή.

Η υλοποίηση του έργου ενισχύει την παρουσία των δύο επιχειρηματικών ομίλων στην αγορά ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη μεγάλων υποδομών αποθήκευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή.

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