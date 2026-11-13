Όλιβερ Λάσε: Ο δημιουργός του «Sirat» στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

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Από τις εκδηλώσεις και τα παράλληλα γεγονότα τα οποία «τρέχουν» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σαφώς το πλέον ενδιαφέρον είναι βασισμένο στην ταινία «Sirat», που τόσο αγαπήθηκε φέτος. Πρόκειται για την έκθεση «Καλώς ήλθατε στην έρημο», οργανωμένη από τον ίδιο τον σκηνοθέτη Όλιβερ Λάσε, στο μουσείο MOMus, το πρώην Σύγχρονης Τέχνης, στην έκταση της Διεθνούς Έκθεσης.

Το Φεστιβάλ έχει ανακαλύψει τον Γαλικιανό σκηνοθέτη από χρόνια, έχοντας προβάλει τις δύο πρώτες δημιουργίες του στο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Μάλιστα, όταν εμφανίσθηκε με την ταινία «Θα ‘ρθει φωτιά», παρόμοιας φιλοσοφίας και εικονογραφίας με το «Sirat», κατέκτησε τον Χρυσό Αλέξανδρο. Το συγκεκριμένο φιλμ κέρδισε και τον Χρυσό Φοίνικα, στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ. Ο Λάσε προφανώς αγαπάει τα έρημα τοπία και γνωρίζει τον τρόπο να τα καταγράφει. Το αποδεικνύει όχι μόνον με τις ταινίες του, αλλά και με τη συγκεκριμένη έκθεση-εγκατάσταση, η οποία ταξιδεύοντας στον κόσμο, έκανε μια στάση και στη Θεσσαλονίκη.

Στην πραγματικότητα επιμελήθηκε την παρουσίαση μιας σειράς έργων με εικονογραφικό τους κέντρο τις απλωμένες εκτάσεις της ερήμου. «Σε αυτές ο άνθρωπος δεν μπορεί α κρυφτεί είναι μόνος αυτός και ο εαυτός του», εξηγεί την αγάπη του προς τα συγκεκριμένα τοπία ο Λάσε. Άλλωστε, ο ίδιος έχει ζήσει αρκετά χρόνια στο Μαρόκο, οπότε έχει ζήσει κι έχει γνωρίσει την «κουλτούρα της ερήμου», όπως θα την ονομάζαμε. Από τη συγκεκριμένη περίοδο του βίου του ήρθε σε επαφή και με τον τρόπο σκέψης των Αράβων, τον οποίον μας μετέφερε ανάγλυφα και στο «Sirat». Στην κουβέντα του με τον διευθυντή προγράμματος του Φεστιβάλ, Γιώργο Κρασσακόπουλο, ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αποδρομής της αποικιοκρατίας, για τον λόγο αυτόν πρέπει να γνωρίσουμε τους «άλλους», να ζήσουμε μαζί τους. Και ο καλύτερος τρόπος είναι η λεγόμενη ενσυναίσθηση, να μπούμε στη θέση τους, συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης.

Ο Όλιβερ Λάσε (αριστερά) εξηγεί στον υπεύθυνο του προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γιώργο Κρασσακόπουλο τη φιλοσοφία της έκθεσης «Καλώς ήλθατε στην έρημο»

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίον σκηνοθετεί αναφέρθηκε στην προτεραιότητα την οποία δίνει στα συναισθήματα. Από αυτά ξεκινάει και στη συνέχεια τα προσαρμόζει στα κινηματογραφικά του μέσα. «Έχουμε ξεχάσει ότι η τέχνη απευθύνεται κυρίως στα συναισθήματα», ανέφερε αιτιολογώντας τη μεθοδολογία του. Η εμπειρία υπερτερεί της εξήγησης και η εικόνα του κανόνα, ερμήνευσε τον λόγο για τον οποίον ο Λάσε ξεκινάει τις δημιουργίες του μέσα από τις συναντήσεις με τοπία, ανθρώπους μουσικές. Ειδικότερα για τη μουσική, που τόσο εντυπωσίασε με τη χρήση της στο «Sirat», ο Λάσε εξηγεί: « Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη μουσική εκβιαστικά για να εκμαιεύσω το συναίσθημα του θεατή, αλλά ως ένα αυτοτελές σύμπαν. Με τον συνθέτη δουλέψαμε έναν χρόνο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Μόνταρα το φιλμ χορεύοντας ρέιβ».

Η εντυπωσιακότερη από τις τοποθετήσεις του είναι αυτή που αφορά στη σκηνοθεσία: «Για μένα η σκηνοθεσία είναι σαν προσευχή. Είναι ο τρόπος μου να γιορτάσω την πολυπλοκότητα της ζωής, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που είμαι ζωντανός και να νιώσω συνδεδεμένος με ό,τι συμβαίνει γύρω μου», ήταν η κατάληξη της συζήτησης γνωριμίας με έναν κινηματογραφιστή, που μάλλον θα συνεχίσει να εντυπωσιάζει, να δημιουργεί «φρέσκο» σινεμά.

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